Govern pedirá a Fomento ampliar las competencias para tener "toda la información" sobre los precios del transporte

23/05/2018 - 14:48

"Si alguien no sigue la normativa evidentemente tiene que ser sancionado", dice la presidenta balear

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este miércoles que Baleares pedirá en la comisión mixta con el Ministerio de Fomento "ampliar las competencias" para que el Ejecutivo autonómico tenga "toda la información" sobre los precios del transporte aéreo y marítimo, y así evaluar "cómo se va aplicando" el aumento del descuento de residente hasta el 75 por ciento.

Así se ha expresado Armengol tras reunirse con representantes del sector del transporte para abordar los cambios en la bonificación para residentes. La presidenta ha estado acompañada por el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, y el director general de Puertos y Aeropuertos, Francisco Ramis.

También han participado el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes (Aviba), Antoni Abrines, el director general de negocio de Baleària, Victor Terricabras, y el director comercial de Air Nostrum, Juan Corral.

Preguntada por la posibilidad de que se suban los precios para los baleares, la presidenta ha defendido que "si alguien no sigue la normativa evidentemente tiene que ser sancionado". No obstante, ha matizado que no correspondería al Govern sino que "si hay denuncias o críticas es el Ministerio de Fomento el que tiene que evaluar y buscar soluciones".

La presidenta ha contestado así a una pregunta relativa a una proposición no de ley aprobada por el Parlament con la que se pedía al Govern que controlase si existe discriminación hacia los residentes en Baleares en la compra de billetes de avión.

Así, Armengol ha aclarado que el Govern no tiene la competencia de vigilancia sobre las compañías aéreas y que tampoco ha llegado "ninguna información" respecto a esta cuestión por parte del Ministerio.

Por su parte, desde Air Nostrum, Corral ha señalado que "las tarifas son las mismas" y que solamente habrá un cambio en el porcentaje del descuento.

Además, Armengol ha explicado que la información que quieren que tenga el Govern balear también es valiosa para analizar cómo el aumento del descuento afecta a la demanda, evaluar nuevas conexiones y poder pedir la obligación de servicio público en determinadas rutas. En particular, la presidenta ha subrayado que la isla de Menorca es "la que tiene más dificultades".

Igualmente, la presidenta se ha mostrado convencida de que los precios "serán mucho más competitivos para los ciudadanos", que pagarán "la mitad" que ahora, y eso supondrá "un estímulo muy importante" que también podrá beneficiar a otras comunidades por el aumento de visitantes de Baleares. Finalmente, ha señalado que también quieren que el descuento se aplique a los vehículos transportados en barco.

SE PODRÍA APLICAR DESDE JUNIO

La presidenta ha confiado en que la medida se aplique "lo más pronto posible" y ha apuntado que podría ser "de forma inmediata" tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Podría ser durante el mes de junio", ha señalado Armengol, que se ha propuesto "ir trabajando de forma coordinada" con las compañías aéreas y marítimas y el Ministerio "para hacerlo posible".

EL SECTOR VALORA EL AUMENTO Y PREVÉ UN INCREMENTO DE DEMANDA

Los representantes del sector del transporte han coincidido en valorar el incremento del descuento de residente y han apuntado a un previsible aumento de la demanda, al igual que ocurrió cuando comenzó a aplicarse en los vuelos interislas.

Corral ha manifestado que "es una noticia excelente" y que será un fruto "bueno para las Islas y para las compañías aéreas", que estarán "encantadas de poder transportar más pasajeros".

El representante de Air Nostrum ha argumentado que "la lógica dice que si hay más demanda tiene que haber más oferta" pero no ha querido desvelar los planes de la compañía, aunque ha reconocido que lo ven como "una oportunidad de desarrollo".

Desde Baleària, Terricabras ha recalcado que la medida "mejorará mucho la conectividad con la Península" y ha manifestado su intención de trabajar para que el descuento incluya también el transporte de vehículos. "Pensamos que es de justicia que un pasajero que viaja a puntos lejanos de los puertos se pueda desplazar con su vehículo y el Estado le ayude", ha declarado.

Finalmente, el presidente de Aviba ha confiado en que el aumento de la bonificación, al provocar un aumento de la demanda, influya también en una bajada de precio. "Creemos que es una gran noticia y el máximo beneficiado será el residente", ha concluido Abrines.