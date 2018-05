Helena Maleno, Premio Etnosur en reconocimiento a "su lucha por el derecho a la vida en la frontera sur española"

La activista y fundadora de la organización Caminando Fronteras, Helena Maleno, recibirá este año el Premio Solidario del Festival Etnosur, que se celebrará en Alcalá la Real (Jaén) del 20 al 22 de julio por ser "un referente mundial en la lucha por los derechos humanos en la frontera sur española" Según se ha apuntado desde la organización de Etnosur, Maleno afronta actualmente un procedimiento judicial que la relaciona con el tráfico de personas por sus llamadas y alertas al salvamento marítimo cuando una patera o embarcación con personas migrantes sufre algún problema.

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Su figura, según Etnosur, se ha convertido "en una de las pocas luces de esperanza para las personas que intentan abandonar su lugar de origen en busca de algo mejor" y son muchos los familiares y afectados que recurren directamente a ella en busca de ayuda.

Con este premio, el festival etnosureño aspira no sólo a reconocer su "increíble" labor solidaria, sino también a reivindicar el derecho a la vida de las comunidades migrantes de todo el mundo.

Natural de El Ejido (Almería), Helena Maleno fue testigo desde muy pequeña de la situación de los migrantes que se desplazaban allí para trabajar en los invernaderos y de cómo las fronteras afectan a la vida.

En la actualidad reside en Marruecos donde prosigue con su labor humanitaria de ayuda y apoyo a estas comunidades y sus familiares, a la vez que desarrolla diversas investigaciones sociales en este ámbito dirigidas a transformar las políticas de extranjería y a denunciar los abusos en las fronteras.

"Me emocioné mucho cuando me comunicaron que me iban a conceder este premio, Etnosur es un festival que conozco, está cerca de mi tierra y he estado allí con amigos y amigas, este reconocimiento despierta en mí muy buenos recuerdos y sentimientos del pasado", relata Helena Maleno a través de un comunicado.

"Por la situación en la que me encuentro en la que soy perseguida, la concesión de este premio demuestra mucha valentía y compromiso, no sólo hacia mí, sino también hacia la defensa del derecho a la vida", añade.

El premio consiste en una pieza artística elaborada por el pintor y escultor catalán Xavier de Torres, quien en cada edición del festival diseña una obra especial y única especialmente dirigida para la persona u organización reconocida. Maleno recibirá el premio el 20 de julio, a las 12,00 horas, en el Centro Social La Tejuela, de Alcalá la Real.