Somos, IU y Ganemos presentan una moción para incluir una nueva alternativa para la carretera del puerto

23/05/2018 - 15:41

Los grupos de la oposición Somos Avilés, IU y Ganemos han presentado una moción conjunta para incluir una nueva alternativa de soterramiento de la carretera del Puerto de Avilés, que el gobierno local no ha enviado al Ministerio de Fomento.

AVILÉS, 23 (EUROPA PRESS)

Los concejales de las tres formaciones han ofrecido este miércoles una rueda de prensa donde han presentado esta moción que se debatirá este jueves en el Pleno Ordinario de Avilés.

Avilés es una ciudad , que por sus características, desde hace quince años lleva buscando una solución a la barrera ferroviaria, y buscar una alternativa de conexión con el margen izquierdo de la Ría, a través de una carretera, para liberar de tráfico pesado al centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha firmado acuerdos recientemente con el Ministerio de Fomento y el Principado, para desarrollar tanto una carretera alternativa al tránsito por la ciudad como para la eliminación de la barrera ferroviaria, incluyendo cuatro alternativas.

Ahora la oposición ha pedido que se incluya una quinta propuesta realizada por el estudio de Arquitectos Balbín,que pasaría por un doble soterramiento, aprovechando el soterramiento del ferrocarril para realizar en paralelo el de la carretera. "Hace una semana que el gobierno socialista conoce esta nueva alternativa, y por ley, y por responsabilidad, debe incluirse para su estudio, porque sino habrá impugnaciones y volveremos al punto muerto de que nunca se haga nada", ha destacado David Salcines de Somos Avilés.

La Portavoz de IU Avilés, Llarina González, ha criticado la gestión del equipo de gobierno en este tema crucial para la ciudad. "El gobierno nunca nos presentó nada, nos enteramos prácticamente a la vez que la prensa, y lo que no se dan cuenta es que dentro de un año pueden dejar de gobernar, y nos están hipotecando al resto de grupos municipales a gestionar algo sin tener voz en las decisiones".

Además los concejales de la oposición han criticado la falta de miras del gobierno socialista. "Hay que resolver el acceso a la margen izquierda de la Ría, y no estamos para vetar talentos, sino para sumar ideas, y por eso el silencio del gobierno socialista preocupa y mucho", ha explicado David Salcines. Por último, el portavoz de Somos Avilés, ha pedido al gobierno avilesino, que "incluyan esta alternativa para su estudio, porque se mete la que nos enfrenta con Castrillón, y si no contemplan esta nueva, da la sensación de que la decisión ya está tomada, y esto es un proyecto de ciudad, no del PSOE".