El PP critica a la Junta por dejar 19 años "en la estacada" la circunvalación norte de Antequera

23/05/2018 - 16:01

El portavoz del PP de Málaga y presidente de la formación en el municipio malagueño de Antequera, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que la Junta de Andalucía "ha dejado en la estacada durante 19 años a la circunvalación norte del municipio, cuya finalización debería estar ejecutada desde hace casi dos décadas".

ANTEQUERA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

Carmona, que ha colocado "un estacazo" en este punto negro de Antequera dentro de la campaña informativa iniciada por los populares para evidenciar hasta doscientos incumplimientos del Gobierno andaluz en la provincia, ha criticado que "los antequeranos estamos hartos de esperar", lamentando que "el gobierno socialista de la Junta haya estado apuntalado durante todos estos años por IU, PA y ahora Cs, si bien ninguno se ha preocupado por acabar esta infraestructura".

En este punto, ha explicado que desde el PP "pretendemos llamar la atención sobre este y otros estacazos de la Administración andaluza en la comarca de Antequera, siendo este uno de los más flagrantes".

Asimismo, ha apuntado que "la campaña viene enfocada desde el respeto, pero con el objetivo de poner en conocimiento de los vecinos este abandono continuado", alegando que "muchos ciudadanos se dirigen al Consistorio para preguntar por qué no se finaliza esta carretera, que no es municipal, o por qué no se arreglan las rotondas y medianas, cuando no son competencia local".

También el dirigente 'popular', que ha recalcado la colaboración prestada siempre desde el Ayuntamiento para avanzar en este proyecto, ha reivindicado que "la Junta no nos escucha, dejando esta y otras actuaciones urgentes fuera del presupuesto, como la creación de una rotonda en este punto, tal y como aparecía en el proyecto inicial", ha señalado en la explanada junto a la estación de tren.

Asimismo, ha hecho hincapié en que este tramo de vía se trata de "un punto negro de seguridad vial", aduciendo que su finalización "sería bueno para la movilidad y fluidez del tráfico, para mejorar la entrada a la ciudad, para evitar accidentes, siendo un requerimiento justo", ha insistido.

En esta línea, Carmona ha advertido de que "en 2010 se derribó el silo y en 1999 se hizo la carretera de doble sentido que a día de hoy sigue sin finalizar, perpetuando por tanto este peligro en el tiempo, ya que la zona registra numerosos accidentes", ha incidido.

"Es una promesa incumplida que el próximo mes de junio cumplirá 19 años, fecha en la que finalizara la actual circunvalación en este punto desde entonces en vía muerta", ha recordado, explicando que "estamos hablando de ampliar la carretera en un margen de 300 metros hasta la estación de trenes y, a continuación, otros 200 metros hasta otra rotonda necesaria en la parte de los depósitos de aceite".

Al respecto, el presidente de los 'populares' de Antequera ha resaltado que "no se trata de una gran inversión, pero sí de un gran incumplimiento con Antequera que reivindicaremos en el marco del Parlamento andaluz ante la evidente falta de compromiso por parte del PSOE y C's con esta ciudad", ha concluido.