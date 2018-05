Valcárcel destaca que "el europeísmo se encuentra en el nivel más alto de los últimos 35 años"

23/05/2018 - 16:11

El vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado este miércoles que "el europeísmo se encuentra en el nivel más alto de los últimos 35 años", haciendo referencia a los datos que refleja el último Eurobarómetro.

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Inaugurando un acto de la Eurocámara en el que se ha presentado dicho estudio, Valcárcel ha afirmado que "hoy apoyan a la Unión más europeos que nunca", lo que calificó como "muy positivo si además se tiene en cuenta todo lo ocurrido en los últimos años y los grandes retos que hemos tenido que afrontar".

El europarlamentario 'popular' ha explicado que "este Eurobarómetro muestra que, por primera vez en la última década, una mayoría de ciudadanos vuelve a confiar en que su voz cuenta en Europa", añadiendo que "hoy el 60 por ciento cree que es bueno pertenecer a la UE y nada menos que 2 de cada 3 están convencido de que su país se ha beneficiado de ser miembro de ella -la cifra más alta que se registra desde 1983".

Según ha manifestado Valcárcel, "en la era de la posverdad y ante el resurgimiento del nacional-populismo, estos datos no son nada desdeñables, sino todo lo contrario: nos llevan a pensar que el europeísmo vuelve con fuerza al corazón de nuestros ciudadanos".

Sin embargo, el político murciano ha avisado de que "podría tratarse de un europeísmo más pasivo que activo: uno que sabe de la importancia de la UE y que confía en ella, llegando incluso a dar por hecha su continuidad", cuando "si algo hemos aprendido en este tiempo es que nuestro proyecto es reversible, y que cualquier país puede convocar un referéndum que le lleve a abandonarlo, poniendo en riesgo el futuro de varias generaciones", ha explicado.

Por esta razón, Valcárcel ha defendido "la importancia de comprometerse con un europeísmo activo, que no da nada por hecho, sino que lucha por proteger nuestra Unión y por hacerla cada vez más justa, más igualitaria y más solidaria".

Al mismo tiempo, el eurodiputado 'popular' ha reconocido que "existen notables diferencias por países en el apoyo a la UE", de manera que llamó a "no caer en la autocomplacencia", pidiendo que "continuemos trabajando para ganar la confianza de aquellos ciudadanos que, por unas razones u otras, no sienten que su voz cuenta. Tenemos un año para demostrarles a todos, europeístas o no, que la democracia está viva, y que votar en las próximas elecciones es la mejor manera de decidir el futuro de la Unión Europea".

Iniciando la cuenta atrás hacia las elecciones europeas, este Eurobarómetro ha preguntado también por ellas. A la luz de los resultados, el Vicepresidente ha destacado que "a la mitad de los ciudadanos ya les interesan".

Ha subrayado también que "ya son 1 de cada 3 los que sienten que, votando en las elecciones al Parlamento Europeo, pueden cambiar las cosas", explicando que "esta cifra (33%) es muy reseñable porque en 2014 era tan sólo del 12%".

Sin embargo, Valcárcel ha afirmado que "no podemos conformarnos y debemos conseguir que, de aquí a mayo de 2019, muchos más quieran votar". Como ha declarado, "no hay mejor manera de legitimar la democracia europea que votando en las elecciones europeas".

Ha explicado, en este sentido, que la Dirección General de Comunicación (de la que es responsable en su calidad de Vicepresidente del Parlamento Europeo) "ya trabaja con un objetivo claro: acercar Europa al ciudadano".

Valcárcel ha informado de que dicha unidad "irá poniendo especial empeño en que todos, y no sólo aquellos a priori interesados en la política europea, conozcan la importancia de votar. También, se esforzarán para dotarles de información precisa: días, horas, colegios electorales".

Según ha indicado, "hay que conseguir que el 12% de los ciudadanos que desconocen cómo o dónde votar cuenten con todo lo necesario para poder hacerlo". Asimismo ha subrayado que los temas que interesan a los ciudadanos son "el terrorismo, el paro juvenil, la inmigración, el crecimiento económico y el medioambiente", razón por la cual ha reconocido que "la UE debe hacer más para erradicar la lacra del terrorismo, dar mejores oportunidades a los jóvenes, aportar soluciones efectivas a la crisis migratoria, asegurar un crecimiento sostenible e integrador y seguir liderando la lucha contra el cambio climático".

Valcárcel ha concluido destacando que "este Eurobarómetro vuelve a confirmar que nuestros ciudadanos quieren que el Parlamento Europeo desempeñe un papel cada vez más importante, con los de Chipre (86%) y España (69%) a la cabeza".