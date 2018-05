Salón Look selecciona a un total de 48 finalistas por su labor en los sectores de peluquería y estética

23/05/2018 - 16:20

Un total de 48 profesionales, empresas y entidades han sido elegidos como finalistas de la VI edición de los Premios Salón Look, organizados por Salón Look, de Ifema, por su labor en los sectores de peluquería y estética.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha informado Feria de Madrid en un comunicado, han sido seleccionados en Mejor Comunicación on line, Belleza Activa, Belleza en Vena y Ediciones Planet Look; Mejor Comunicación off line, Belleza Capital, Shangay y Telva; Mejor Proyecto Empresarial de Peluquería, Bueno Hermanos, Hairkrone y TheQHair; Mejor proyecto Empresarial de Estética, Cocoon Medical, Saphire y Termosalud; Mejor Salón concepto de Peluquería, BarbaVerde, Coolday.

Por su parte, la Barbería de Gracia; Mejor Salón Concepto Estética, Carmen Navarro, Claudia di Paolo y The Beauty Concept; Mejor Proyecto de Formación, Academias Grupo C&C, Alma Corporation-Rizos y Passaró Original Barber, y en Mejor Acción Solidaria, Embellece tu Futuro-L'Oreal España; Fundación VMW Cosmetic Group y Mechones Solidarios.

Entre estos finalistas saldrán los ocho ganadores absolutos de esta sexta convocatoria de los premios Salón Look en las ocho categorías establecidas. Asimismo, los premios Salón Look conceden en cada edición dos Premios Honoríficos a destacados profesionales, que en esta ocasión han recaído en María del Carmen Madrigal y las Hermanas Emma y Matilde Saurina, por su implicación y dedicación personal en los sectores de la Peluquería y la Estética, respectivamente.

La selección de finalistas y ganadores de VI Premios Look ha recaído en un jurado de expertos en Belleza, compuesto por Ana Parrilla, Clara Buedo, Armando Pinedo, Itziar Salcedo, Isabel Juncosa, Javier Guerrero y Magdalena Pérez, periodistas expertos en belleza; Consuelo Silveira y Cristina Galmiche, esteticistas; Teresa de la Cierva, directora de belleza de ABC y La Polvera; Beatriz Peña, directora de Belleza Pura; Jesús María Montes-Fernández.

También, el director del programa Flash Moda de TVE; Marián Vila, la directora de belleza de la revista Divinity; Susana Salvadó, de Revista Salón Look; Kike Miranda, fotógrafo; Luis Miguel Vecina, coach capilar; Cristina de Catalina y Adela Herranz, consultoras; Val Díez, directora de Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética; Cristina Huerta García, arquitecta de interiores, y Felícitas Ordás, peluquera y presidente del Club Fígaro.

Estos galardones están impulsados por Salón Look, Feria de la Imagen y la Estética, organizada por Ifema, que celebrará su próxima edición del 28 al 30 de septiembre reuniendo la mayor oferta de novedades y tendencias en el sector de la belleza en la Península Ibérica, de la mano de más de 400 expositores y 1.300 marcas nacionales e internacionales.