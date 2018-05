Aprobada por unanimidad una comisión de investigación de Crespo Gomar y la financiación electoral de PSPV y Bloc

23/05/2018 - 16:23

Les Corts han aprobado por unanimidad la creación de una comisión de investigación en la cámara autonómica valenciana sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc --partido mayoritario de Compromís-- entre 2007 y 2008, así como de la relación de la mercantil Crespo Gomar con las administraciones públicas y partidos políticos.

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

Esta iniciativa, propuesta conjuntamente por Podem y Ciudadanos (Cs), señala que la comisión se constituirá antes de que acabe el próximo mes de septiembre y aprobará, a partir de las propuestas de los grupos parlamentarios, el calendario, las comparecencias convenientes y el plan de trabajo. Además, en un plazo máximo de seis meses deberá elaborar un dictamen con las conclusiones. Después de ser aprobado, se elevará al Pleno de Les Corts para su debate y votación.

Durante el debate parlamentario, la síndica de Cs, Mari Carmen Sánchez, ha defendido su propuesta porque ha asegurado que la corrupción" no entiende de colores y no es exclusiva de un partido" y los que criticaban al PP "hacían lo mismo". En este sentido, ha recordado que en el caso de la presunta financiación irregular "ya hay 26 imputados en esta causa" y "suma y sigue". "Había corrupción indiscriminada e institucionalizada y hay que depurar responsabilidades", ha defendido.

A su juicio, con la aprobación de esta comisión, todos los partidos darán "un paso por la regeneración democrática" y para que se esclarezca lo sucedido y demostrar que el compromiso con la transparencia es "real". "Hay que dejar claro que aquí no hay corrupción buena ni mala ni partidos más culpables que otros porque la corrupción es corrupción y punto", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha insistido en la necesidad de "recuperar las instituciones tras 20 años de robo sistemático" y "dejar atrás tanta vergüenza". "Tolerancia cero contra la corrupción para construir un nuevo modelo y no repetir los errores del pasado", ha reivindicado.

Ha señalado que en el caso de Crespo Gomar "ya tiene 26 imputados, muchos de ellos vinculados al PSPV", por lo que la creación de la comisión "supone la prueba de si se respeta el compromiso con la sociedad valenciana y la prueba de que las cosas se van a juzgar de manera distinta a cómo las hacía el PP".

"Insistimos en la necesidad de clarificar lo sucedido y explicar qué se hizo y quién lo hizo, así como para depurar responsabilidades de los implicados porque de no hacerlo y de no demostrar esta tolerancia cero se estará poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora", ha defendido, para incidir en que aclarar este asunto no es una exigencia de Podem, sino "de la sociedad valenciana que no se puede permitir otro caso corrupción vuelva a dañar las instituciones". "Lo que nos jugamos es tan vital que no podemos arriesgarlo a cuestiones partidistas", ha remarcado.

"NO TODOS SOMOS IGUALES"

Desde Compromís, la parlamentaria de Compromís, Mónica Àlvaro, ha señalado que han votado a favor de la propuesta porque las comisiones de investigación "sirven para esclarecer la responsabilidad política y una herramienta fundamental", al tiempo que ha remarcado que su grupo acepta que se investigue la cuestión de la presunta financiación irregular pese a que "no hay ningún imputado del Bloc" y frente al rechazo que hacía el PP a este tipo de comisiones durante sus etapas de mayoría absoluta. "Esta comisión es una buena oportunidad para demostrar que no todos somos iguales", ha subrayado.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha mostrado su apoyo a esta propuesta porque considera que hay un relato "consistente" y que "merece ser investigado", pero ha considerado "vergonzoso" que "algunos caigan en la trampa del PP" de que todos son iguales. Aunque ha admitido que en la causa hay 26 imputados, tres de ellos militantes del PSPV, ha remarcado que "si fueran de Cs y Podemos no tendrían que dimitir" porque sus códigos éticos no lo exigen.

Mata ha lamentado que "por cuatro contratos absurdos" y una cuestión que "van a archivar", pongan a los partidos y a las personas "en el mismo saco que a gente que ha robado hasta nuestra identidad y nuestros sueños" y, en este sentido, ha recordado a los 'morados' que "cuando hablaban de sus relaciones con Irán "no nos lo creíamos".

"Por favor, un poquito de lealtad con la historia, la tradición y las personas y no vuelvan a mezclar al Botànic que brilla y ha gestionado 60.000 millones de euros y no hay ni una sola sombra de corrupción, mientras un tercio de los consellers del PP están imputados", ha enfatizado, para pedir a los partidos "lealtad. "Viva la comisión de investigación, pero viva también la liberta y la transparencia", ha señalado.

PP: "PRONTO VA A HABER NOTICIAS"

Desde el PP, Fernando Pastor ha señalado que "pronto va a haber noticias" y ha criticado que "durante mucho tiempo algunos se presentaron como los únicos de valedores de principios como la honestidad, honradez y decencia" y "hoy los principales protagonistas de ese guion, PSPV y Compromís, son los que están señalados como autores responsables de una presunta trama de financiación irregular".

A su juicio, la investigación apunta a que "quienes tantas veces han instrumentalizado los informes policiales, tienen hoy a la Policía redactándoles informes sobre su presunta financiación ilegal; a que quienes tantas veces han utilizado la justicia como arma arrojadiza contra el adversario, tienen ahora que defenderse en sede judicial; quienes presumían de gastar recursos para denunciar y acusar, ahora tienen que hacerlo para defenderse; todo apunta a que quienes tantas veces han pedido explicaciones, va a empezar a tener que darlas".

"Lo peor de todo esto y lo más censurable es que mientras se daban esas conductas que se les imputan los líderes de PSPV y Compromís hacían gala de las buenas formas y la honestidad. Mientras la vicepresidenta Mónica Oltra, lucía camisetas contra la corrupción, Lluismi (asesor de Morera) daba cursillos vía mail de cómo financiar ilegalmente al Bloc o el alcalde de Gandia, Orengo, daba una subvención una federación deportiva cuyo tesorero era hijo del teniente de alcalde de Orengo", ha remarcado