Una cámara rota desde hace un año impide que la Policía facilite grabaciones a Guardia Civil sobre un robo

23/05/2018 - 16:55

Una cámara de videovigilancia en desuso desde hace un año ha impedido que la Policía Local de Majadahonda haya podido facilitar a la Guardia Civil las grabaciones de un robo con violencia.

MAJADAHONDA, 23 (EUROPA PRESS)

Según el registro, al que ha tenido acceso Europa Press, la petición se produjo este fin de semana, cuando el Cuerpo de Seguridad comunicó con la Policía Local de Majadahonda para solicitar la grabación de la cámara de videovigilancia ubicada al comienzo de la Gran Vía, junto al Banco Santander, donde se produjo un robo con violencia.

Desde Policía Local ,según el documento, se indicó a la Guardia Civil que existe una cámara en ese punto pero que "no está en funcionamiento".

DENUNCIA DE CPPM

El pasado viernes, el sindicato CPPM denunció que de las 19 cámaras de seguridad conectadas con la Policía Local de Majadahonda, sólo funcionaban cinco y achacaron la situación al "abandono político de la Policía Local".

A través de un comunicado, fuentes sindicales aseguraron que "la realidad actual" es un "sistema inoperativo que no sirve para ninguno de los fines para los que fue concebido", por lo que explican que "todas las semanas" se producen hechos que "evidencian" este "abandono".

"Desde su instalación, la mayoría de las cámaras han ido paulatinamente estropeándose sin que nunca llegaran a ser reparadas. La pantalla principal quedó a oscuras a principios de 2016 y no volvió a funcionar año y medio después", aseguran.

Así, citaron que "a menudo" se recibían llamadas de grupos de Policía Judicial de Policía Nacional o Guardia Civil solicitando imágenes de determinados vehículos, ocupantes o hechos delictivos.

"La respuesta siempre es la misma: No es posible porque la cámara no funciona, si funciona es que no graba, y si graba es que no está apuntado al lugar adecuado, o pida las imágenes por registro del Ayuntamiento que nunca se las llegarán a facilitar", subrayaron.

Desde el sindicato puntualizaron que el coste del sistema ascendió a 108.000 euros y que el proyecto incluía que el dispositivo estuviera "reforzado" por un sistema de identificación de matrículas en los accesos al municipio que "nunca llegó a instalarse" a pesar de "estar incluido en el pliego de condiciones" y que "por orden del Asesor de Seguridad, las imágenes no eran grabadas".

HAY NUEVE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO

Por su parte, fuentes municipales indicaron a Europa Press que Majadahonda "es una ciudad segura" y que "así lo corroboran datos oficiales de la Delegación del Gobierno".

Respecto a las cámaras, aseguraron que "actualmente hay 9 en funcionamiento" y "cuatro que lo estarán en pocos días" dado que "se está llevando a cabo la limpieza de la luminaria y ambas usan el mismo soporte".

"Otras tres se han roto debido a impactos de accidentes de tráfico y estamos a la espera de reposición. Además, es importante decir que la cámara del recinto ferial sólo se activa cuando dicho espacio tiene actividad", subrayaron.

Finalmente, explicaron que el Ayuntamiento "trabaja para sacar a licitación" un contrato del mantenimiento de las cámaras dado que "la empresa que las instaló en su día ya ha cerrado".