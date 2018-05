Parlamento rechaza admitir a trámite la ley de Podemos e IU para blindar una inversión del 5% del PIB en Educación

23/05/2018 - 17:29

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PSOE-A, el PP-A y Cs, admitir a trámite la proposición de ley impulsada por Podemos Andalucía e IULV-CA para reformar la Ley de Educación, una propuesta que pedía blindar un suelo de inversión del 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en esta materia.

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El texto, que contó con el criterio contrario del Consejo de Gobierno, pretendía modificar la actual ley andaluza de Educación, añadiendo un artículo al Título VIII de la norma, que recogiera dicha modificación presupuestaria de modo que, de haber salido adelante, la Ley del Presupuesto de Andalucía debería dedicar cada año al menos un 5 por ciento del último PIB registrado al presupuesto de la Consejería competente en materia de educación no universitaria.

Además, incluía que la planificación de oferta de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública de la Junta se haría conforme al uso y aprovechamiento máximos de sus infraestructuras, de conformidad con las características técnicas de cada centro y el máximo de unidades que pueden albergar en su seno.

Han defendido la iniciativa legislativa los portavoces parlamentarios de Podemos y de IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, respectivamente, que han explicado que poner en marcha esta propuesta se traduciría en poder destinar más de 1.550 millones de euros adicionales a la educación andaluza.

Teresa Rodríguez ha criticado a quienes creen que la escuela es "privatizable", más a raíz de la crisis económica, y ha defendido que cuando se habla de crecimiento económico "hay que blindar la educación, la sanidad y los servicios sociales", de modo que esta norma persigue "que ningún gobierno futuro pueda asentar, de una coyuntura económica concreta, recortes tan importantes como los que hemos sufrido".

"Es una propuesta inteligente a futuro", ha apostillado la líder andaluza del partido morado, que ha incidido en que en materia educativa "debe haber un compromiso no a corto plazo, sino a largo plazo", toda vez que ha dicho que ve "muy difícil" justificar que no haya acuerdo en torno a esta ley".

De su lado, el líder andaluz de la coalición de izquierdas ha afirmado que esta proposición de ley supone "una alianza real y concreta" con los agentes y organizaciones implicados en la educación con Andalucía y "manda un mensaje de esperanza, diferencia y justicia de Andalucía al resto del país".

Y es que, como ha señalado Maíllo, esta norma "demuestra que se puede salir de otra forma de la crisis". Además, ha recordado que el PSOE abandonó el pacto de educación estatal por no aceptar el PP este 5%, que también contempla el acuerdo andaluz sobre la financiación autonómica, por eso ha reclamado al PSOE-A coherencia más cuando se trata de la toma en consideración y no de la aprobación de la ley. "Las fotografías no valen para la educación pública", ha remachado.

PSOE-A: "UNA LEY ENANA"

Para posicionar al PSOE-A, la diputada Adela Segura ha defendido que debatir un contenido como el que plantea esta proposición de ley "debe hacerse desde la lealtad a la información veraz a la ciudadanía", toda vez que ha reprochado a la portavoz parlamentaria de Podemos que "desconoce la educación pública" y al líder de IU que la actitud de los socialistas "nada tiene que en cuanto al blindaje de la educación".

Así, ha criticado a Podemos que se presente como "salvapatrias" ya que "cuando ha podido favorecer con sus acciones a nivel nacional las decisiones que afectan a la educación con un gobierno que le dé garantías no lo han hecho". La socialista ha tachado de "desfachatez" la propuesta, "una ley enana que con dos artículos quiere abordar la complejidad que supone blindar la educación pública", y ha afeado a ambos partidos que "no cojan la mano que les tiende Susana Díaz para blindar los servicios sociales".

Por el PP-A, la diputada Marifrán Carazo ha dicho que su grupo parlamentario está de acuerdo con Podemos e IU en que la inversión en materia educativa en Andalucía "es insuficiente" y en que hay que incrementar el gasto, si bien se ha preguntado "por qué fijar un porcentaje sobre el PIB" como propone la norma en lugar de fijar una cuantía en función de las necesidades para que la inversión "no quede supeditada a la voluntad política" del Gobierno.

Se ha referido a la reivindicación que ha hecho en numerosas ocasiones el PP-A de alcanzar un pacto educativo andaluz porque "el acuerdo es el camino". "El Gobierno andaluz no puede menospreciar a nadie, necesita al conjunto de la comunidad educativa para avanzar y mejorar la educación andaluza", ha dicho antes de invitar a los grupos proponentes a sumarse a ese pacto. A su juicio, "no se puede imponer mediante una ley tras criticar tanto", ha replicado a ambos partidos, cuando ha defendido la libertad de las familias para elegir la educación de sus pequeños.

Por último, por Cs, el parlamentario José Antonio Funes ha reivindicado el pacto social y político por la educación que defiende su partido y ha defendido que se debe trabajar "por una financiación adecuada y suficiente a las necesidades educativas que se acuerden" y no sostenerla "sobre un elemento que puede fluctuar" pues entonces, según ha planteado, "si el PIB baja hay que hacer recortes".

Además, ha avisado de que el 5 por ciento "no es la intención principal de la iniciativa" sino que busca "canonizar un solo modelo educativo", al tiempo que ha considerado que primero habría que acordar un pacto andaluz por la educación para "decidir qué queremos y, después, cuánto cuesta lo que queremos". "Esta ley traería consecuencias y abriría problemas donde no los hay", ha remachado.