Rectores españoles abogan por mejorar los controles internos para evitar casos que desprestigien a la universidad

23/05/2018 - 17:26

Rectores españoles consultados por Europa Press coinciden en que la Universidad debe mejorar sus controles internos para evitar casos que desprestigien a la institución, como el protagonizado por la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, que está siendo investigado en los tribunales.

"Somos culpables de que pasen estas cosas y tenemos que evitarlas", afirma rotunda la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, que esta semana ha coincidido con muchos de sus colegas españoles e iberoamericanos en el IV Encuentro de Rectores Universia de Salamanca, un foro donde el debate sobre el prestigio de la universidad ha estado presente en corrillos y charlas informales, pero sin trascender a las sesiones oficiales del evento, según los rectores consultados por Europa Press.

"Aquí los debates son más globales y no están centrados en la realidad española", explica el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, que ejerció de anfitrión del primer gran encuentro de rectores españoles tras el estallido de escándalo del máster de Cifuentes. Sin embargo, el Rey Felipe VI aludió directamente al prestigio de la Universidad en el discurso inaugural del encuentro.

"Es necesario reivindicar y defender siempre la importancia y el prestigio de la Universidad", dijo el monarca en Salamanca ante un auditorio repleto de rectores, incluido el de la URJC, Javier Ramos, que evitó hacer declaraciones a los medios durante su estancia en la ciudad castellanoleonesa. El martes se conoció que Ramos había decidido investigar los estudios del dirigente del PP Pablo Casado en su universidad. También la Complutense, donde Casado se licenció en Derecho, anunció ese mismo día que estaba recabando información sobre su expediente al considerar "inusual" que aprobara doce asignaturas en una convocatoria.

"Hay ciudadanos que seguramente dudan en estos momentos sobre cómo hacemos las cosas", admite la rectora de la UAB, que no oculta su desacuerdo con la reacción de la URJC cuando estalló el denominado 'caso Cifuentes'. "Posiblemente la pifió con la respuesta inmediata que dio, y eso nos ha hecho daño", asegura Arboix, que aboga por la "transparencia total" de la universidad y la mejora de los mecanismos de control interno. "Hay que buscar sistemas que impidan que incluso un cretino pueda hacer una cosa de esas", proclama.

"Ha llegado el momento de sacar lecciones. No desprestigiemos cosas que no lo merecen, pero tomemos nota de aquello que tenemos que cambiar y mejorar", apunta el rector de la UNED, aunque también subraya, como la mayoría de sus colegas, que hechos puntuales no pueden cuestionar toda la actividad universitaria. O en palabras de la rectora de la Universidad del País Vasco, Nekane Balluerka: "Que haya malas prácticas, o irregulares, incluso próximas al delito en algunas universidades, no pueden generalizarse".

"Eso no quiere decir que tengamos que hacer un esfuerzo para mejorar los controles internos", aclara el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández. "Pero, ¿de verdad alguien cree que se pueden tomar algunos casos por el todo y decir que la universidad tiene un problema? Eso es profundamente injusto", añade Fernández, también rector de la Universidad de Lleida.

INICIATIVA DE CS POR LA TRANSPARENCIA

Una opinión que comparte la rectora de País Vasco. "No me gusta que se ponga en entredicho la transparencia de la Universidad", responde en referencia a iniciativas como la proposición de ley presentada por Ciudadanos en el Congreso para aumentar el control interno y externo de las universidades. "Creo que ya tenemos suficientes mecanismos de control. La transparencia siempre es buena, otra cosa es que se nos quiere fiscalizar cuando realmente no hace falta", apostilla.

"Es que sientes que por un caso puntual se pone en duda el trabajo excelente que realizan tantos estudiantes y profesores", tercia el rector de Salamanca, universidad que cumple ahora su octavo centenario y es la decana del mundo iberoamericano. Rivero asegura que durante el encuentro de rectores celebrado en su ciudad ninguno de sus colegas procedentes del continente americano ha preguntado por estos casos que salpican a la universidad, aunque la noticia se propagó al otro lado del Atlántico.

"Por supuesto que en Latinoamérica nos enteramos de lo que ha sucedido aquí", reconoce a Europa Press Felipe César Londoño, rector de la Universidad de Caldas, en Colombia, señalando que escándalos como el protagonizado por Cristina Cifuentes también han existido en su país. "Sin duda alguna afectan a la credibilidad de las instituciones", según el rector colombiano, que intenta sacarle el lado positivo a estas situaciones. "Hace que seamos más exigentes en cómo tramitamos los títulos, y fortalecen los procesos internos de las universidades".

"Indudablemente, todo lo que haya de mal en una universidad tiene una repercusión que no es buena para el mundo académico en general", sentencia el rector de la Universidad EIA de Medellín, Carlos Felipe Londoño, que también viajó al encuentro de Salamanca. "En nuestro país, cuando tenemos de cerca actos que no son muy claros frente a la ética, generan una sombra que cubre a las demás universidades, porque la gente se queda con dudas, y puede pensar que, más que un caso excepcional, es algo más general de lo que puede parecer", advierte.