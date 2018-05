Gómez dice que el decreto del catalán no ha tenido repercusión en la contratación porque "no pone ninguna barrera"

23/05/2018 - 17:27

La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado este miércoles que el decreto que regula los requisitos de catalán de los profesionales sanitarios "no ha tenido ninguna repercusión en la contratación ni la tendrá", al menos no de carácter negativo, porque "no pone ninguna barrera".

Así se ha expresado Gómez durante una comparecencia parlamentaria en la Comisión de Salud, a petición del PP. En su intervención se ha referido al recurso planteado por la Delegación del Gobierno criticando la "persecución continua y constante de las decisiones tomadas en esta comunidad".

