Fomento obliga a Petrer a retirar la valla publicitaria de ganchillo instalada en febrero

23/05/2018 - 18:49

La unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento ha requerido al Ayuntamiento de Petrer (Alicante) a la retirada de la valla de ganchillo que instalada en febrero por la prohibición de fijar carteles publicitarios fuera de los tramos urbanos de carreteras. No obstante, Concejalía de Turismo ha recordado que solo se retiró y reparó una valla anterior instalada en 1991.

ALICANTE, 23 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, Petrer ha informado de que desde este mediodía los conductores que transiten por la autovía de Alicante A-31 ya no se encontrarán con la valla de ganchillo.

Se trata de la primera de la Comunitat Valenciana, que la Concejalía de Turismo instaló en febrero como un homenaje a las ganchilleras participantes en la iniciativa 'Tejiendo Petrer', que dedicaron más de 1.500 horas de trabajo voluntario para confeccionar el "enorme y original" cartel.

El concejal del área, David Morcillo, ha indicado que el Ministerio de Fomento, a través de la Unidad de Carreteras, ha requerido para que se proceda en diez días a "la retirada del cartel publicitario: estructura, publicidad, anclajes y sistemas de iluminación".

De no haberlo hecho, el consistorio se enfrentaba a un procedimiento sancionador por infracción muy grave (artículo 41.2.h) de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras, "sancionable con una multa de hasta 300.000 euros".

Morcillo ha manifestado sentirse "muy decepcionado" con el Ministerio de Fomento "porque no creo que esta valla haga daño a nadie; es una valla que se hizo como un homenaje a Petrer y a las ganchilleras".

Además, el edil ha recordado que esta valla se instaló en el año 1991 y "lo único que hemos hecho ha sido repararla y reformarla para que tuviese una imagen digna y acorde con el municipio de Petrer".

La notificación remitida por el Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de Petrer recoge que la valla de ganchillo "infringe el artículo 37 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, por el cual se prohíben los carteles publicitarios fuera de los tramos urbanos de carreteras".

También apunta que no puede considerarse un cartel informativo ya que, para ello "debería estar incluido dentro del Manual del Sistema de Señalización Turística Homologada en las Carreteras Estatales" y, en el caso de Petrer, "en este manual no se encuentra incluido Petrer como localidad a señalizar como municipio de interés turístico y el cartel no se ajusta a la morfología a seguir de los carteles de este sistema".

CAMPAÑA EN CHANGE.ORG

Ante todo ello, se ha decidido retirar la valla. No obstante, Morcillo ha indicado que se va a guardar para buscarle otro emplazamiento y ha anunciado que se ha iniciado "una acción en 'change.org' exigiéndole a Fomento que permita volver a instalar la primera valla de ganchillo de la Comunitat Valenciana".

El enlace para la firma es: 'www.change.org/p/ministerio-de-fomento-que-fomento-nos-permita-a-petrer-poner-la-primera-valla-de-ganchillo-de-la-c-valenciana'.

Finalmente, el concejal ha expresado que "en esta zona poco tiene que decir el Ministerio de Fomento, cuando tenemos un tramo de autovía que lleva años demandando reformas o cuando, además, tenemos a vecinos de Salinetas que llevan años pidiendo pantallas acústicas para aislar sus casas del ruido".