CTA critica que el Ayuntamiento de Córdoba lleva dos semanas sin repartir la correspondencia interna

23/05/2018 - 19:03

El sindicato CTA ha criticado este miércoles que el Ayuntamiento de Córdoba "lleva dos semanas sin repartir la correspondencia interna y sin tener correspondencia externa, es decir, que los documentos de los centros cívicos, de las zonas de trabajo social o los registrados en estos lugares, algunos con plazos para el Ayuntamiento o para los ciudadanos y con repercusión económica, no se tramitan y se amontonan en las distintas dependencias porque no hay personal para trasladarlos".

CÓRDOBA, 23 (EUROPA PRESS)

Pero, según ha señalado CTA en un comunicado, "aún más grave es el aislamiento externo, es decir, las notificaciones que el Ayuntamiento tiene que realizar a los ciudadanos, a entidades, etcétera, tampoco se tramitan", lo que supone "un auténtico caos", fruto de la "gestión de este gobierno municipal" de PSOE e IU.

En CTA dicen no saber "si lo hacen a cosa hecha, para boicotearse entre ellos, o que es lo que ocurre, pero en el Ayuntamiento de Córdoba no hay nada más que problemas sin solucionar", pues "hace dos días eran los vehículos que no podían ir a pasar la ITV, y ahora que el correo se almacena en los centros y no se reparte, entre otras cosas porque no hay personal que lo reparta".

Para el sindicato también es "una vergüenza que el Ayuntamiento de Córdoba, sobrándole 15 millones de euros del presupuesto de personal, no tenga porteros para atender los colegios".