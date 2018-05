Ayuntamiento estudiará los papeles de obra del edificio pero su "prioridad absoluta" ahora es rescatar a los sepultados

23/05/2018 - 19:31

La concejala presidenta del madrileño distrito de Chamberí, Esther Gómez, ha asegurado esta tarde que el Ayuntamiento estudiará la documentación y la seguridad de la obra del edificio que se derrumbó hace 24 horas en la calle del general Martínez Campos, pero que su "prioridad absoluta" ahora es rescatar a los dos obreros sepultados por los escombros.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Ahora lo que más nos preocupa es ganar todo el tiempo posible porque el tiempo corre de nuestra contra y sobre todo seguir trabajando desde unos parámetros de seguridad absoluta de los profesionales que están trabajando. De manera simultánea, el concejal de Seguridad y Emergencias se lo está comunicando a los psicólogos y familia porque entendemos que es importante que tengan acceso a la información y sepan que se está haciendo todo lo posible para encontrarlos lo antes posible", ha dicho a los medios.

Según ha explicado la edil, las familias están "en una tranquilidad relativa porque están preocupados". Y han entendido que con el cambio de estrategia de desescombro por parto de los bomberos del Ayuntamiento se está ganando tiempo "porque es lo que más preocupa ahora".

"Ahora nos centramos en esto. Los vecinos pueden tener sus inquietudes en cómo se estaban desarrollando las obras y habrá que estudiar (su documentación) en lo sucedido. Las licencias estaban en regla y hemos puesto prioridad absoluta en encontrar a los trabajadores enterrados", ha respondido Gómez preguntada por las causas del derrumbe de un edificio cuyo antigüedad ha datado en los años 80 del siglo pasado.

UNA VECINA: "CARMENA DICE QUE SOMOS UN BARRIO RICO Y QUE NOS BUSQUEMOS LA VIDA"

En cambio, una vecina de contigua calle Viriato, Cristina Gómez, ha señalado que el inmueble caído tiene 99 años. Además, ha manifestado que los vecinos de Viriato 68 estaban "preocupados" en los últimos días por los "ruidos horribles y porrazos en sus casas por las obras, que les hacían caer las cosas".

También ha reprochado al Ayuntamiento no haber ofrecido a los vecinos desalojados a noche un lugar para dormir. "Carmena ha dicho que en este barrio somos muy ricos y que nos busquemos la vida. Solo es alcaldesa para los okupas e inmigrantes. Tengo a todos los vecinos durmiendo con sus familias, no los han realojado en ninguna parte. Esto es un cachondeo. A lo mejor quiere que se los llevemos a su casa. Ella tiene un chalé inmenso en San Rafael; pues que nos dejé dormir allí. Los ricos ni curramos ni pagamos impuestos ni IVA ni nada. Es maravilloso", ha añadido con ironía.

La indignada vecina ha reconocido que tiene un negocio de ropa en esta calle y que no ha abierto porque no puede entrar nadie, debido a que gran parte de la calle está cortada al tráfico de vehículos y personas por las labores de los equipos de emergencias. "No puede vender ni el estanco ni las cafeterías ni nada", ha apostillado.