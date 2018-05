Moriyón niega chantajes y recalca que la oposición sabía que no había dinero extra para la Renta Social

24/05/2018 - 13:42

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha negado este jueves que el Gobierno local haya "chantajeado" a la oposición con la Renta Social, al tiempo que ha recalcado que los grupos municipales sabían desde un inicio que no había en 2018 aportación extra como sí la hubo el pasado año, procedente de unos ahorros "que ahora ya no existen", ha apostillado. "Chantaje ninguno, los papeles y los números estaban claros desde un principio", ha asegurado.

GIJÓN, 24 (EUROPA PRESS)

Con todo, ha resaltado que en dos años este programa social va a mover ocho millones de euros, los más de cinco millones de 2017 más los 3,2 millones presupuestados en este ejercicio en 2017, exactamente lo mismo que para 2018. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su participación en el Pleno Infantil.

Moriyón, asimismo, ha sostenido que los concejales de la oposición saben que el Gobierno local "cumple". En esta línea, ha remarcado que el gasto social crece respecto a 2017, al tiempo que ha incidido en que hay que atender un repunte de ayudas de emergencia, un aumento de becas comedor, el nuevo contrato que mejorará el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y el de Teleasistencia.

"Voluntad toda, pero no se puede sacar dinero de donde no hay", ha reiterado, para señalar después que el Plan Económico no es de recortes, sino de control del gasto y en él se contemplan compromisos, como pueda ser cumplir con las mejoras de los empleados municipales y el convenio colectivo, las posibles jubilaciones anticipadas en la Policía local o los préstamos del Plan de Vías y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

La alcaldesa, asimismo, ha reivindicado que el compromiso social sigue creciendo en el Ayuntamiento. Ha reconocido, además, que un Plan Económico a un año de las elecciones "no le va a gustar a nadie". Eso sí, ha dejado claro que el Equipo de Gobierno "nunca engañó".

"Nunca se le ocultó ninguna información a los grupos municipales", ha insistido, para después recalcar que hay de fecha tope el 18 de julio para aprobar el Plan Económico. "Si no se llega a un acuerdo, las medidas hay que ponerlas en marcha", ha advertido, no obstante. Sobre esta cuestión, ha insistido en que "este Equipo de Gobierno va a poner un Plan económico en marcha, va a cumplir la ley".

Sobre la prioridad o no de la Renta Social, ha dejado claro que todas las ayudas que salgan de la FMSS son "prioritarias", a lo que ha añadido que la Renta Social tiene más partida que ninguna. Dicho esto, ha incidido en que hay 22.155 parados en la ciudad y más de 5.000 personas cobrando el Salario Social y todo es necesario.

Sobre las palabras de la concejala de Bienestar Social, Eva Illán, ha apuntado que se refería a la necesidad de aprobar la modificación de 2,2 millones que fue rechazada por la oposición el pasado Pleno. "Yo no lo expresaría de esa manera pero esta claro lo que quiso decir", ha apuntado sobre Illán.