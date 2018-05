La Fiesta del Deporte comienza este viernes con más de 300 actividades gratuitas repartidas por la ciudad

La VI Fiesta del Deporte, que convertirá a toda la ciudad de Málaga en territorio deportivo durante este fin de semana, comienza este viernes con un 15 por ciento más de eventos que el año anterior, superando así las 300 actividades deportivas gratuitas por todos los distritos de la capital de la Costa del Sol.

Este evento, han explicado desde el Ayuntamiento, pretende facilitar a los ciudadanos la práctica gratuita de actividades variadas que se desarrollan durante todo el año en las instalaciones convencionales, así como ofrecer la posibilidad de practicar nuevas modalidades en espacios menos habituales.

La amplitud de repertorio será una de las claves con, por ejemplo, rutas en bicicleta, todas las modalidades del 'skate park', rutas senderistas, II Espeto Beach Running, la Carrera Urbana por la Integración, escalada, multiaventura, golf, travesía a nado, deportes náuticos, y dos escenarios con actividades dirigidas.

Además, habrá 'futgolf', 'tchoukball', 'ultimate', salvamento, pádel surf, deportes colectivos, motos, artes marciales, 'spinning, 'kangoo jump', submarinismo, vela, jábegas, pilates, aqua gym, baloncesto playa, rugby playa, chicun, taichi, kayak, 'bubble soccer' o tiro con arco.

Por su parte, el fútbol 7, tras el éxito de la pasada edición, volverá a repetir su torneo en el Estadio de Atletismo, y los escolares tendrán protagonismo en el encuentro de Go Fit, que abrirá mañana la fiesta.

En cuanto a las novedades principales de este año, han explicado en un comunicado que son la inclusión de actividades en las zonas del Guadalmedina, con pruebas y rutas de mountain bike y para corredores a pie, tirolina, multiaventura, bádminton, voleibol, carreras de orientación, patinaje y danza urbana.

La playa de la Misericordia, que contará con un escenario propio, rocódromo, kayak, ultimate, salvamento, tchoukball; futgolf en el Estadio de Atletismo; en Inacua habrá 'bubble soccer'; torneo en hinchables de fútbol 3 en Estadio de Atletismo; patinaje de velocidad en el entorno del Martín Carpena; rugby playa en la Caleta; y nuevas actividades en las Acacias como Submarinismo o Baloncesto Playa.

Además, habrá un campeonato de juegos eSports en el centro NEXT; calistenia en Ciudad Jardín Sport; yincana acuática en Forus Trinidad; espeleódromo en Sociedad Excursionista; modelismo en Parque de Huelin; yoga terapeútico en Vals Sport Teatinos; 'ballet fit' con Aviva; clases para mamá y bebé en las Acacias; y karts en Kart & Fun.

Esta cita, han asegurado, pondrá a disposición de los ciudadanos todas las instalaciones deportivas municipales convencionales: polideportivos de Tiro de Pichón, Ciudad Jardín o José Paterna, el 'skate park' Rubén Alcántara, Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga y Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

La actividad saludable también se trasladará a distintas zonas de la ciudad, donde habrá deporte al aire libre: playa de las Acacias, Balneario Baños del Carmen, playa de la Misericordia, playa de la Caleta, río Guadalmedina, Muelle Uno, Parque de Huelin o plaza Padre Ciganda.

Las instalaciones deportivas de las concesiones administrativas ofrecerán, a través de jornadas de puertas abiertas y de distintas actividades gratuitas, la posibilidad de disfrutar con toda la familia de su oferta de actividades.

Entre ellas participan: Go Fit Huelin y Go Fit Segalerva; Vals Sport Churriana, Teatinos y Cónsul; Forus Trinidad, ACB Aviva, Inacua, Médios Acuáticos Pinos del Limonar, Polideportivo de la Mosca, Ciudad Jardín Sport, O2 Wellness Center, Centro Deportivo Cortijo Alto, Inacua Centro de Raqueta, The BasketBar, Manos Unidas y el campo de fútbol El Romeral.

Muchos de los centros deportivos y clubes también ofertarán la posibilidad de acercarnos a practicar sus actividades en las instalaciones. Estas empresas colaboradoras son: Club Náutico El Candado, Club de Golf El Candado, Sociedad Excursionista (Centro Cultural José Mª Gutiérrez Romero), Hamman Plaza de los Mártires, Centro de Innovación Pedagógica, Esport NEXT de carretera de Cádiz, Club Malaca Gimnasia Artística.

Así como el Instituto de Educación Secundaria El Palo, Real Club Campo Málaga, Templo del Motor, Campo de Tiro Manuel Lloreda, Box Olimpo, CEIP Cayetano Bolívar, Integra Health & Sport, AAVV Carranque, Centro Anahata, Global Racket, Club de Fútbol El Romeral, Club Balonmano Femenino Costa del Sol Rincón Fertilidad y Kart 6 Fun.

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Los juegos deportivos municipales tendrán gran protagonismo en esos días ya que se celebrarán las finales de las distintas disciplinas de deportes colectivos e individuales.

Así, habrá vóley playa, balonmano playa, baloncesto, fútbol sala, 'minibasket', balonmano, liga local, aeróbic, tenis de mesa, patinaje en línea, submarinismo de juegos, ajedrez, esgrima, sincronizada y waterpolo.

Las Escuelas Deportivas realizarán exhibiciones y actividades relacionadas con las respectivas disciplinas que representan. Además, el deporte adaptado se centrará en Ciudad Jardín el sábado 26 de mayo con modalidades como esgrima, pádel, fútbol sala o boccia.

Para dinamizar las actividades, han detallado que también se contará con numerosos clubes, federaciones, empresas y asociaciones deportivas que colaborarán en el desarrollo de la fiesta.

El Área de Deporte colaborará, además, con Manos Unidas, a través de distintas acciones promocionales. Habrá deportes especialmente pensados para disfrutar en familia y con los más pequeños como tenis para niños, pádel surf, judo, juegos populares, flamenco para niños, yincana interescolar, actividades acuáticas, etcétera.

Esta sexta Fiesta del Deporte cuenta con el sello de Evento Sostenible otorgado por el Ayuntamiento de Málaga sobre unos criterios de sostenibilidad planificados y testados por el Programa Municipal De Concienciación 'Málaga Cómo Te Quiero!?'.

Este sello compromete a organizadores, patrocinadores y participantes a adoptar estrategias y medidas para minimizar los impactos que sobre la ciudad tienen este tipo de eventos, referidos fundamentalmente a la generación de residuos y su reciclaje y al uso de medios de transporte sostenibles para acudir al evento.

Se consigue así que este tipo de pruebas no dejen huellas sobre la ciudad, ofreciendo a los participantes recursos y dotaciones para que puedan hacer efectiva su implicación hacia un modelo de ciudad más sostenible.