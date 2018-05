Profesora de UNIR considera que "es más fría la Educación presencial"

24/05/2018 - 14:10

El CITES muestra robots para niños con necesidades especiales que facilitan las relaciones humanas

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

Complicidad. Es la palabra que, para la profesora Conchi Jiménez, de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), define la relación entre los alumnos y su profesor en la formación on line. "Para mí es más fría la educación presencial", ha aseverado.

Jiménez ha protagonizado el foro, y debate, 'Humanizar la Educación On Line', dentro del VI Congreso Internacional de Tecnologías y Sociedad (CITES) que, del 23 al 25 de mayo, está desarrollando la Universidad de La Rioja (UNIR) en el Palacio de Congresos, Riojaforum.

En una entrevista a Europa Press, Jiménez ha relatado cómo, al dar su paso de la educación universitaria presencial a la on line le "costó" porque era "tener que hablar con una pantalla". "Pero, después de cinco años, ya puedo confirmar que la complicidad que se establece con los alumnos es mayor", ha añadido.

Así, ha dicho, en la educación presencial ella estaba "en alto" y eso, ha creído, "parece que impone"; pero " en la pantalla se tramite mucho porque se trata a los alumnos de tú a tú, empatizando mucho y eso hace que el contacto y la cercanía sean mucho más estrechos".

En su foro, ella ha aprovechado las siglas UNIR para hablar, primero, de "U de Unir, en el sentido de establecer una amistad; N, de no contestar al alumno comenzando con un no; I de integración porque hay de muchos lugares del mundo, con clases exclusivas de hispanoamericanos que necesitan una conversación más cálida; y R de respeto". "Igualdad, porque yo no porque tenga un doctorado voy a ser mejor que ellos, que son personas como yo".

ROBOTS EMOCIONALES

En el Congreso, además, se ha presentado un robot mascota, con forma de dinosaurio y tacto suave, que se caracteriza por su gran capacidad de interactuación.

Monica Prifert, directora de Robotrónica en Juguetrónica, ha relatado a Europa Press que está enfocado para Infantil, como mascota de clase, y también para niños con necesidades especiales, porque "fomenta los sentimientos; tiene sensores por el cuerpo y nota cuando le tocas, y los niños interaccionan con él".

Se usan, por ejemplo, en hospitales en los que hay niños con cáncer que tienen que estar aislados durante mucho tiempo. Se trata de "la revolución 4.0", humanizando las relaciones a través de robots, ha dicho.

También se ha dado a conocer a Nao, un robot humanoide preparado para trabajar con niños con autismo, ya que viene con juegos y aplicaciones; baila, canta, habla o juega y provoca que los niños interaccionen con él con más facilidad que con las personas.