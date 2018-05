Gaya se compromete a trabajar con el Ministerio para "buscar una salida" a la situación de los mediadores comunicativos

24/05/2018 - 14:26

La consejera de Educación, Sonia Gaya, se ha comprometido a trabajar con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para "buscar un salida" a la "disfunción" que existe entre el título de mediador comunicativo y el de intérprete de lengua de signos.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En respuesta a una pregunta planteada en el Pleno del Parlamento por del diputado de IULV-CA Antonio Maíllo, Gaya ha explicado que se ha producido un conflicto entre los mediadores comunicativos y los intérpretes de lengua de signos, que "desarrollan funciones complementarias pero distintas", debido a que "un título ha venido a sustituir al otro pero no se ha producido equivalencia entre ambos".

Así, ha recordado que es el Ministerio el que tiene la capacidad de regular los títulos, al tiempo que asegura que la administración autonómica "lo que ha hecho es cumplir con la regulación normativa del Estado en la impartición de este ciclo formativo", que "se oferta en las ochos provincias para obtener del título de Grado Superior de Medicación Comunicativa".

Además, señala que el ciclo de mediadores comunicativos lleva funcionando ya tres años "con once centros, 91 docentes y 782 alumnos", e incide en que "atendiendo a la expectativa que se genera en cuanto a las posibilidades de empleo, se compromete a trabajar esta cuestión con el Gobierno central para ver cómo se puede buscar una salida para que esa disfunción que hay entre los dos títulos no se produzca".

Por su parte, Maíllo afirma que "no han dudado" de que es responsabilidad del Gobierno central, pero asegura que la Consejería "tiene un problema, que genera una expectativa de derecho al alumnado porque ofrece un título que no tiene reconocimiento de categoría laboral", con lo cual "hay dos salidas, que haga una interpretación política restrictiva o que tome la iniciativa para responder a una inquietud de alumnos que ya tiene el título pero no categoría laboral".

Asimismo, asegura que a través de Unidos Podemos presentarán una pregunta al respecto al ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, en el Congreso, y "lo que queremos saber es si la Consejería de Educación, además de una interpretación técnica, toma la iniciativa" y apela a Gaya a que "tome las riendas de este asunto, aborde con el ministro y presione para que los ministerios respectivos regulen cuanto antes una situación que está generando una profunda indefensión entre el alumnado".