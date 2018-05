Revilla cree que el Gobierno de Rajoy tendría que dimitir tras la sentencia de la Gürtel

24/05/2018 - 14:34

El presidente opina que la negociación de los PGE ha sido un "mercado persa" y que PNV ha aprovechado la debilidad del PP

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha manifestado hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy tendría que dimitir tras darse a conocer la sentencia del caso Gürtel, en la que "hay cárcel para mucha gente vinculada al PP".

Revilla ha asegurado que, ante "tal evidencia" y con una sentencia "demoledora", la dimisión sería lo habitual "en cualquier país de Europa". "Esto es un escándalo, los ciudadanos ya no sabemos lo que vamos a ver mañana en los medios de comunicación", ha manifestado.

Tras esta sentencia ya "no podemos hablar de presunciones". "Hay cárcel para mucha gente vinculada al PP, hay una condena por apropiación a título lucrativo del Partido Popular, una cosa histórica", ha dicho. Sin embargo, Revilla ha asegurado que "todavía no ha salido ni una parte mínima" de la corrupción del país.

Así lo ha manifestado en declaraciones previas al acto de celebración del Día de la Seguridad Privada al ser preguntado por la prensa por una valoración de los PGE, aprobados gracias al apoyo de los nacionalistas vascos.

En este sentido, ha opinado que los procesos de negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no han sido "lógicos" y se han parecido a un "mercado persa", y ha felicitado a "nuestros vecinos de Euskadi" por haber aprovechado "la debilidad del PP".

A su juicio, el PNV ha aprovechado "la debilidad de un PP que tiene como sea que prolongar la agonía un par de años", porque "tendría muy complicado continuar" si ahora hubiese elecciones.

Por está razón, según el presidente, los 'populares' han hecho "una subasta de dineros que suponen un escándalo de cara a lo que debería ser un reparto objetivo de los fondos" y queda la sensación de "que los votos se han comprado a peso".

Sin embargo, ha recalcado que no critica a los nacionalistas vascos por haber "aprovechado" la situación para conseguir un "pelotazo de dinero", porque tienen que "velar por los intereses de su tierra".

"No critico al PNV, todo lo contrario, le aplaudo", ha reiterado. Sin embargo, "creo que estos no son procedimientos de negociación lógicos", más bien parece "una especie de mercado persa" donde "ha sacado dinero" quien tenía "una posibilidad de influir" para que salieran los votos necesarios para aprobar los PGE.

Así, ha lamentado que "todo el mundo ha zarandeado a un Gobierno débil al que no le ha quedado más remedio que ceder", porque "no debieran de ser así las cosas", pero, a pesar de ello, ha reconocido que "es mejor que haya presupuestos que no los haya".

LOS PGE PARA CANTABRIA

En cuanto a Cantabria, Revilla ha opinado que los PGE "no son buenos", pero tampoco son "peores de lo que había". Así, ha deseado que se cumplan las partidas como las de Valdecilla y que se ponga en marcha "todo lo que el ministro de Fomento --Iñigo de la Serna-- ha venido anunciando".

"A ver si pasamos de anuncios y planos a ver adjudicaciones de obra, y lo que es más importante, máquinas trabajando", ha apostillado. Con todo, ha dicho que le queda un "sabor agridulce" porque estamos en una España en la que "todo tiene un precio" y todo se hace "en función de los intereses de cada partido".