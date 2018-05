CyL espera un CPFF "cuanto antes" para argumentar la "necesidad imperiosa" de cubrir los gastos reales

24/05/2018 - 14:40

La Junta de Castilla y León espera la convocatoria "cuanto antes" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poder argumentar la "necesidad imperiosa" de contar con más ingresos para poder cubrir los gastos reales a los que tiene que hacer frente esta comunidad autónoma para prestar, al menos, los servicios públicos esenciales, en referencia a la educación, la sanidad y los servicios sociales.

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

De este modo se ha pronunciado la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, a preguntas de los periodistas respecto al informe sobre la reforma de la financiación que el Comité Técnico ha entregado a las autonomías y que el propio presidente, Juan Vicente Herrera, tildó ayer de "decepcionante" ya que, entre otras cosas, no aporta novedades.

Marcos ha abundado en la misma reflexión para cuestionar el contenido de un documento que, según ha explicado, es un resumen de las aportaciones de la comisión de expertos y de los directores generales de Tributos en las diversas reuniones mantenidas hasta la fecha para analizar las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica.

La portavoz ha cargado contra un informe que no tiene opiniones ni propuestas firmes para avanzar en la reforma del modelo de financiación ni sobre la reestructuración de la deuda de algunas autonomías y ha lamentado que se plantee dejar para después el modelo sanitario.

"No dice ni avanza en nada", se ha reafirmado la portavoz de la Junta quien ha urgido la convocatoria de la CPFF para poder empezar a trabajar "de forma seria" en la reforma del modelo de financiación autonómica y para que se deje de "marear la perdiz". Dicho esto, ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León estudiará el informe para plantear las oportunas alegaciones a ese documento que, según ha reiterado, "no aporta nada" por lo que "poco se puede añadir".

Entre las cosas del informe que ve "en el aire" ha mencionado que no se mantenga el "status quo" que ha reclamado Castilla y León desde el principio de este debate y ha insistido en que no es adecuado que se elimine ese precepto porque no se puede perder con el nuevo modelo cuando el actual es ya "totalmente insuficiente".

Por ello, Milagros Marcos ha argumentado la "necesidad imperiosa" de que el nuevo modelo cubra de forma "suficiente" los gastos reales de Castilla y León.