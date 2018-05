Arranca el buzón de denuncias de la Agencia Antifraude para que la ciudadanía ayude a "destapar" casos de corrupción

24/05/2018 - 14:45

La Agencia Antifraude ha presentado este jueves su buzón de denuncias que permitirá a la ciudadanía y a los empleados públicos ayudar "a destapar" los casos de corrupción y poner en conocimiento aquellas conductas contrarias al derecho o de mala práctica lesiva para el buen gobierno de las Administraciones Públicas.

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, durante la presentación este jueves de este Buzón de denuncias, donde ha estado acompañado de la representante de X-Net, una de las entidades que ha desarrollado la aplicación, Simona Levi y el ingeniero informático Hervé Falciani.

Llinares ha resaltado que se trata de una tecnología para "agilizar la prevención y erradicación del fraude" ya que se ha mostrado convenido de que quedan "muchos" casos de corrupción por "aflorar". Por ello, ha destacado la importancia de este buzón para que gracias a la participación ciudadana y la de los empleados públicos se pueda poner "un control" ante la "dificultad de destapar los casos de corrupción que día a día se van descubriendo".

En concreto, esta herramienta informática cuenta con los métodos de prevención de la corrupción más avanzados y se inspira en los sistemas informáticos desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años de experiencia en la lucha por la transparencia y contra la corrupción como son Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, el proyecto activista X-Net y GlobaLeaks.

De este modo, permitirá a la ciudadanía y a los empleados públicos comunicarse con la Agencia para poner en conocimiento aquellas conductas de fraude o corrupción, garantizando "la confidencialidad, anonimato y la protección del denunciante".

Las denuncias o informaciones se podrán enviar de forma nominal o bien, en el caso de que así lo decida el informador, de forma anónima mediante el navegador TOR que podrá descargarse desde la web de la Agencia Antifraude. Una vez recibidas, la Dirección de Análisis e Investigación del organismo, formada por funcionarios de carrera especializados, se encargará de responder e investigar aquellas denuncias que consideren "verosímiles".

Una vez presentada la comunicación o denuncia, los usuarios obtendrán un código de acceso a un canal de comunicación de carácter confidencial que será el modo de acceder para poder mantener una colaboración constante con el órgano gestor del buzón.

Concluido el proceso, el buzón dará una respuesta que puede ir desde la formulación de recomendaciones que tengan por objetivo mejorar la gestión pública hasta la tramitación de expedientes administrativos para restaurar la legalidad alterada, la adopción de medidas sancionadoras o disciplinarias o la comunicación a Fiscalía, si hay un ilícito penal.

Llinares ha explicado que ya está el equipo directivo de la agencia completo y que ha sido "muy difícil" el proceso de selección por "la calidad" de los currículums presentados.

"LA DEMOCRACIA ES LA VIGILANCIA DE LA CIUDADANÍA"

Por su parte, La representante de X-Net, Simona Levi, una de las entidades que ha desarrollado la aplicación, ha destacado que la democracia es "la vigilancia de la ciudadanía sobre sus instituciones" y que llevan 10 años habilitando canales para permitir este control de la sociedad.

Levi ha apuntado que el 70 por ciento de los casos de corrupción en España se han destapado por denuncias ciudadanos. Sin embargo, ha comentado que en España, a diferencia de los países anglosajones, no están protegidos. Así, ha reivindicado que estos buzones "no son simple formularios, sino que son seguros y anónimos para proteger la fuente" no solo de su identidad personal sino también de su dirección IP, su huella digital, para ocultar la trazabilidad de la denuncia.

Además, ha señalado que la información llega triangulada para que no la disponga solo una persona y evitar así casos el mal uso que hizo de las denuncias el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) Daniel de Alfonso.

Por su parte, Hervé Falciani, ingeniero informático y colaborar de la agencia, ha incidido en la importancia de proteger la identidad del denunciante y, en ese sentido, ha cuestionado que "los gigantes que gestionan la información no toman las precauciones que deberían".

Del mismo modo, ha puesto de relieve que los fallos en las herramientas en la digitalización en el ámbito judicial suponen "un desafío en la defensa de nuestros derechos" y ha advertido de que cuando fallan nuestra seguridad nacional está "en peligro". En ese sentido, ha defendido la necesidad de desarrollo tecnológico para luchar contra "una asimetría" en las denuncias de los ciudadanos antes los poderes.