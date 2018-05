PP-A denuncia que "enchufados del PSOE-A" en la Faffe hacen trabajo reservado a funcionarios y Junta lo niega

24/05/2018 - 14:52

El PP-A ha denunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que "85 enchufados" del PSOE-A en la extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe) están realizando, según denuncias de sindicatos, trabajo reservado a los funcionarios, mientras que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, lo ha negado.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero ha manifestado que no se puede consentir que esas personas, que pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tras la extinción de la Faffe y que no "son imparciales y no han entrado por mérito y capacidad", puedan tramitar expedientes de subvenciones o pagos, cuando entre ellos además hay "implicados" en el caso de los ERE y de la formación.

"¿Esto es un pago de favores?", ha preguntado al consejero, a quien ha exigido un ejercicio de transparencia sobre las cosas que se están publicando en los medios de comunicación.

Por su parte, Javier Carnero ha manifestado que la dirección general de Formación no está dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con lo que los expedientes de formación no se regulan dentro de dicho organismo.

Ha querido dejar claro todo el personal del SAE realiza su actividad en función de la normativa que le es de aplicación

Asimismo, ha aprovechado para demandar a Ruiz-Sillero que pida perdón, tras el archivo del 'caso Edu' a todos los funcionarios cuyo nombre "ha manchado", mientras que también ha puesto de manifiesto las numerosas resoluciones judiciales que han constatado "que no ha existido fraude en formación".

Para el consejero, el intento del PP-A de "alargar la sombra de la duda sobre la formación se está cayendo".