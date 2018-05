El BNG pide la dimisión de Rajoy tras la sentencia de la Gürtel como responsable de "un PP condenado por corrupción"

24/05/2018 - 14:52

El BNG considera que la "contundente" sentencia dictada en el Caso Gürtel debe traducirse en "consecuencias políticas", incluida "la dimisión" de Mariano Rajoy, como presidente de "un PP condenado por corrupción".

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado el BNG en un comunicado tras conocerse la sentencia, la Audiencia Nacional considera probada "la existencia de una caja B en el Partido Popular" y falla "que esta fuerza política y las empresas del condenado Francisco Correa montaron un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional".

La formación política ha explicado que "es la primera vez que un partido político es condenado como tal por corrupción", un hecho "sin precedentes y de la máxima gravedad", por lo que "hoy mismo tendría que dimitir la dirección del Partido Popular, empezando por su presidente".

"No es verosímil que los máximos responsables del PP a nivel estatal no fueran corresponsables por acción u omisión de lo acontecido", han dicho. Para el BNG es "evidente" que la "trama de corrupción no podría sostenerse sin el consentimiento de la cúpula del partido", tanto tras conocer el fallo como "en base a los datos que fueron aflorando en este y en otros casos de corrupción".

COMPARECENCIA DE FEIJÓO

La formación nacionalista ha avanzado que pedirá la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que "responda sobre la trama gallega", porque "es preciso conocer las ramificaciones e implicaciones gallegas de esta corrupción sistémica del PP de la que el exsecretario de Organización del PPdG, Pablo Crespo, fue un elemento clave".

El BNG considera que la "acumulación de casos de corrupción del PP muestran una fuerza política con una estructura de funcionamiento corrupta", lejos de la imagen de "casos aislados o manzanas podridas" que "la propia dirección del Partido Popular en Madrid y en Galicia se empeñan en propagar". "Por el contrario, es una estructura completamente corrupta dentro de un sistema intrínsecamente corrupto. Robaron, mintieron y ganaron elecciones haciendo trampas", concluye el BNG.