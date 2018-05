Ex directores generales de Caja Duero y Ceiss apuntan a la banca como interesada en que desaparecieran las cajas

24/05/2018 - 14:50

Coinciden en que era un modelo "agotado" que "había que evolucionar", pero creen que pudo haber alternativas y defienden la integración

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

Los ex directores generales de Caja Duero y Ceiss Lucas Hernández Pérez y José María de la Vega Carnicero, respectivamente, han apuntado a la banca como la gran interesada en que desapareciera el modelo de cajas de ahorro.

Durante sus comparecencias este jueves ante la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León, ambos han coincidido en que se trataba de un modelo "agotado" que "había que evolucionar", pero creen que pudo haber alternativas que hubieran evitado su desaparición.

En concreto, el que fuera director general de Caja Duero entre 2004 y 2010, Lucas Hernández Pérez, ha defendido que en su momento hubo posibilidades de evitar la desaparición de las cajas, lo cual se topó, a su juicio, con los "enemigos en muchos frentes" que tenían estas entidades.

Tras rechazar que las cajas "hayan sido las únicas que hayan cometido errores" en la crisis del sistema financiero, ha recordado que con la desaparición de éstas "la banca se ha quedado con una cuota de mercado muy notable" a su costa.

"Si hubiera habido voluntad de salvar el sector, habría habido otras formas", ha insistido Hernández, si bien ha reconocido que el modelo tal cual estaba concebido "estaba agotado" y requería "adaptación y adecuación" para competir en los merados de capitales.

Por su parte, José María de la Vega, director general de Ceiss entre marzo y diciembre de 2011, ha sostenido que el modelo de cajas "había que evolucionarlo", pero "no se alcanzó a ver el problema real que había en las fusiones intrarreginoales" de estas entidades, mientras que "la banca tuvo mucho que ver en la intencionalidad de la desaparición del modelo de cajas".

SOLUCIÓN "ATROPELLADA"

En opinión de De la Vega la solución que se dio fue "un poco atropellada", aunque "eso no quiere decir que no hubiera que hacerlo", al hilo de lo cual ha advertido de que en ese momento "no era fácil definir qué había que hacer", pero sí ha sentenciado que con su desaparición la gran perjudicada ha sido "la sociedad", dada la labor social que realizaban.

Ante la petición de "autocrítica" del procurador socialista Óscar Álvarez, Lucas Hernández ha indicado que "con el sesgo retrospectivo se podrían haber examinado mejor" las operaciones que llevó a cargo su entidad, pero ha defendido la política de expansión planteada por Caja Duero con el conocimiento que se tenía entonces e incluso ha recordado que a finales de 2005 se decidió "acotar y reducir el incremento del crédito", que era "desmesurado en todo el sector bancario" y apostar en su lugar por la "captación del ahorro", un cambio que en su día "no fue comprendido".

Asimismo, ha negado, ante el interés del socialista Ignacio Martín Benito, que hubiera presiones para forzar la fusión de todas las cajas de Castilla y León por parte de la Junta o del Banco de España, afirmación que se demuestra, a su juicio, por el hecho de que sólo Caja Duero y Caja España se incorporaron finalmente al proceso de integración del que se ha mostrado defensor.

Sobre este particular, José María de la Vega, ha justificado las decisiones adoptadas entonces de acuerdo con la información de que se disponía, frente a lo cual "sería muy fácil" haber actuado de otra forma "con lo que se sabe hoy" y sin conocer de antemano los cambios legislativos que se fueron produciendo y que "condicionaron el futuro de las cajas".

Asimismo, ha admitido que el sector inmobiliario tuvo "mucho peso" en el devenir de Ceiss y su integración en Unicaja, un proceso en el que, dada la situación en que se encontraba la entidad, los mayores beneficiarios fueron, bajo su punto de vista, "los clientes, los empleados y Castilla y León".

No obstante, Hernández ha recordado al procurador 'popular' José Manuel Fernández Santiago que los informes de inspección del Banco de España hacían recomendaciones de mejora, pero "en ningún momento apuntaron a reducir operaciones inmobiliarias".

SANTOS LLAMAS

Preguntado por el procurador de IU-Equo, José Sarrión, sobre la relación de Caja Duero y los créditos concedidos al empresario Santos Llamas, quien presidió Caja España desde 2006 y hasta la fusión de ambas entidades en 2010, Hernández ha aseverado que éste fue tratado en su entidad "exactamente igual que cualquier otro cliente" y ha considerado que el importe de los créditos no era "arriesgado" si se tiene en cuenta el volumen de actividad de la caja, al tiempo que ha añadido que "no era una concentración excesiva para un cliente de su volumen".

El ex director general de Caja Duero --que tras la fusión con Caja España pasó a ser director general de Ceiss hasta su jubilación el 21 de marzo de 2011, cuando fue sustituido por De la Vega--, ha subrayado que "en ningún caso" el Comité Ejecutivo dio el visto bueno a una operación que hubiera recibido una valoración desfavorable por parte del Comité de Riesgos, algo sobre lo que ha llegado a poner "la mano en el fuego", después de que el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel lo haya puesto en duda ante operaciones como la financiación de malogrado proyecto de Ciudad Deportiva del Valencia CF en Porxinos.

También José María de la Vega ha defendido que la refinanciación durante su etapa de préstamos concedidos con anterioridad cumplió los requisitos que, en este caso, eran supervisados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al haber recibido su ayuda por importe de más de 500 millones de euros, como ha apuntado, y ha recordado que todas las operaciones de riesgo requerían del visto bueno de la Junta de Castilla y León.

Por lo que se refiere a la emisión de participaciones preferentes, Hernández ha recordado que Caja Duero comercializó a través de su red títulos por valor de 90 millones de euros, una cantidad que "no tenía que suponer ningún problema en el marco de las directrices que se marcaron", según las cuales "no había que forzar la comercialización porque era un importe pequeño" y, además, debía dirigirse a "clientes de nivel de renta media alta" lo cual "quedó patente en la instrucción judicial" que realizó el juez Eloy Velasco.

Por su parte, José María de la Vega ha negado que se produjeran nuevas emisiones en los ocho meses que ocupó el puesto de director general de Ceiss.

OPERACIONES INMOBILIARIAS

En cuanto a las operaciones inmobiliarias efectuadas por la entidad durante su etapa como responsable, Lucas Hernández ha defendido el "precio ajustado" que se pagó por la torre que Caja Duero adquirió a Nozar en 2008 en Madrid por 55 millones de euros, para lo cual ha recurrido al fallo judicial que desestimó el posible sobreprecio.

También sobre el inmueble adquirido en el centro de Valencia ha defendido el plan estratégico de la entidad, que buscaba agrupar sus seis oficinas en la capital del Turia, las cuales "no eran rentables por separado", en una zona "de cierto prestigio" donde pasar a desempeñar actividades de banca privada y banca personal que "no pueden desarrollarse en oficinas pequeñas e infradotadas".

En cualquier caso, ha advertido de que en un momento en el que el sector financiero "estaba lleno de activos inmobiliarios", Caja Duero presentaba un porcentaje de riesgo del 18,5 por ciento, "más de tres puntos por debajo del conjunto del sector".

No obstante, Lucas Hernández ha recalcado que ni el presidente ni el director general de la entidad tenían las facultades para aprobar operaciones, tras lo cual ha acusado al portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, de hacer un "planteamiento político" a la hora de analizar su gestión "técnica".