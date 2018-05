La alcaldesa anuncia la incorporación de cuatro bomberos conductores en julio y el uso de horas extras mientras

24/05/2018 - 15:19

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha anunciado este jueves la incorporación de cuatro bomberos conductores en comisión de servicio para principios de julio y el uso de las horas extras "posibles" mientras tanto, tras reunirse con los ediles de Recursos Humanos y de Seguridad Ciudadana, David Luque (PSOE) y Emilio Aumente (PSOE), respectivamente, después de que éste último anunció la puesta a disposición de su cargo de Seguridad Ciudadana si no había refuerzo en bomberos, pero ahora lo descarta.

CÓRDOBA, 24 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa, junto a los dos citados ediles, Ambrosio ha detallado que en el encuentro se ha tratado de "dar respuesta a una situación que aunque no ha acontecido en las últimas horas porque ya venía de hace algún tiempo", pero tras "la situación vivida ayer con la protesta de los bomberos y algunas reclamaciones públicas".

En concreto, ha precisado que en este mandato se han incorporado cuatro bomberos conductores, de modo que "se ha llevado al límite la capacidad que había, porque no había más lista para contratar", si bien ha destacado que el servicio de bomberos solicitó la incorporación de cuatro conductores, que se realizará "por comisión de servicio" y "estarán efectivos en los primeros días de julio", y "hasta que se incorporen y para evitar que no haya disponibilidad de efectivos se resolverá con el uso excepcional de las horas extraordinarias posibles".

Además, ha resaltado la convocatoria de 21 plazas de bomberos conductores, que están en "un procedimiento largo y muy garantista", pendiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Según ha detallado Luque, ahora llegará a la fase de fiscalización y cree que la convocatoria estará en marcha "en las primeras semanas del mes de julio".

Por tanto, Ambrosio ha aseverado que "el compromiso es asumir la contratación de cuatro bomberos conductores en comisión de servicio de manera inmediata, hasta que se incorporen y se realice todo el procedimiento de selección hacer uso del instrumento de las horas extraordinarias para que puedan esta cubiertos los servicios y para que la situación excpecional no se dé en adelante existe el planteamiento de la convocatoria de 21 plazas".

"UN MAL DÍA"

Por otra parte, ha advertido de "algunas acusaciones que no son ciertas sobre el responsable del área de Seguridad", a la vez que ha minimizado los hechos de las declaraciones de Emilio Aumente a "tener un mal día", especialmente ante "la presión", sobre todo en Seguridad, "no solo en los días de feria, sino de un mayo cordobés completo de actividades y la seguridad es la prioridad fundamental para disfrutar".

De este modo, ha reivindicado que el área de Seguridad y su responsable tienen toda su "solidaridad, compromiso y apoyo", al tiempo que ha defendido "el compromiso de dar soluciones, que no son fáciles, fundamentalmente porque hay una serie de limitaciones que impiden reponer jubilaciones que se dan en todas las áreas", así como "una congelación de la masa salarial y sigue existiendo en las fuerzas de seguridad una serie de requisitos en los procesos de selección, que no son los más ágiles, ni permiten abreviar los tiempos".

Al hilo de ello, Aumente, quien ha recordado que lleva 38 años en el Consistorio, parte con labor sindical, en los que se han conseguido "cosas que ahora disfrutan los bomberos", ha explicado que "si no se daban soluciones inmediatas a la plantilla" de bomberos, pondría su cargo a disposición de la alcaldesa, pero "hay compromiso y si hay soluciones inmediatas y cuestiones alternativas a los bomberos, lógicamente no pongo el cargo a disposición, teniendo en cuenta que se soluciona el problema, que era la condición que había puesto", según ha relatado.

En este punto, la regidora ha elogiado que "se han buscado algunas fórmulas que ayer no estaban sobre la mesa", al tiempo que ha comentado sobre las protestas de los bomberos y su situación laboral que se está "en pleno proceso de negociación, que cada uno juega el papel que le corresponde". "Ese proceso está abierto y hay que concluirlo, pero se dan las circunstancias como para ser optimistas para llegar a un acuerdo", ha asegurado.

"LAS LIMITACIONES DEL PP"

Igualmente, Ambrosio ha dicho que comprende y comparte las declaraciones de la edil de Hacienda, Alba Doblas (IU), de que "hay que dar un giro a las políticas de personal, fundamentalmente porque el área de Recursos Humanos vive en el día a día una presión de todas las áreas", ante una situación "genérica de falta de personal".

Al respecto, ha aclarado que "mientras se tengan las limitaciones en la tasa de reposición y la congelación de la masa salarial, muchas veces, y no es la intención del responsable de Recursos Humanos, la respuesta es desgraciadamente un 'no'". "Es un día que vive el área de Recursos Humanos, que tiene mi solidaridad, compromiso y apoyo en una situación que no es fácil", ha declarado la alcaldesa.

Por tanto, ha defendido que "sobre ese giro quien tiene que dar una respuesta son las limitaciones que ha impuesto el PP a todos los ayuntamientos", donde "por mucho que se intente, no es ágil, ni fácil dar respuesta a las necesidades de personal de todas las áreas", ha apostillado le regidora.

Asimismo, ha pedido al PP que "deje de jugar con la seguridad, que no puede ser un instrumento que se utilice como arma arrojadiza políticamente", de manera que "insinuar que esta situación genera inseguridad en la feria es una auténtica barbaridad, sobre todo porque la seguridad está absolutamente garantizada". De hecho, ha valorado que hasta este miércoles los datos son "los mejores de los últimos daños".

De este modo, Ambrosio ha indicado que "ante la bronca permanente a la que el PP nos tiene acostumbrados últimamente y la sensación de que viven en una Córdoba que no es la real, el compromiso del equipo de gobierno es dar respuesta, asumir la responsabilidad y ser honestos con las obligaciones en la Córdoba real que algunos se niegan a observar".