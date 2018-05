Continúa en coma la trabajadora que se cayó el pasado lunes por unas escaleras en la Escuela de Ingeniería de Bilbao

24/05/2018 - 15:25

La trabajadora que el pasado lunes sufrió un accidente laboral en la Escuela de Ingeniería de Bilbao al caerse por unas escaleras continúa en estado de coma, según ha informado el sindicato ELA en un comunicado.

Precisamente, los sindicatos LAB, Steilas y ELA de la UPV/EHU han convocado a los trabajadores de la universidad a concentrarse este viernes para denunciar este "grave" accidente laboral.

En concreto, han convocado a los empleados de la universidad a concentrarse este viernes entre las doce del mediodía y las doce y media en San Sebastián, Vitoria y Bilbao, en protesta por el siniestro y en solidaridad con la trabajadora afectada.

En esta concentración, se denunciarán los accidentes laborales que producen estas "graves consecuencias". Además, han exigido a la UPV/EHU, a la Inspección de Trabajo y a Osalan, que lleven a cabo una investigación "profunda y efectiva", la "depuración de las responsabilidades habidas y la puesta en marcha de medidas correctoras y preventivas efectivas que impidan la repetición de accidentes laborales tan graves como el acontecido".

ELA ha señalado que el accidente se produjo en un edificio de reciente construcción que "no cumple las normas mínimas de seguridad" y que "pone en peligro a los trabajadores y a toda persona que a él acceda". "¿Por qué la UPV/EHU nos pone en peligro?", se ha preguntado.

Asimismo, ha indicado que las escaleras por las que se cayó la trabajadora, que continúa en coma, no cumplen con la normativa vigente. "Escaleras en las que ya hubo accidentes en el 2015 y en las que no se han tomado las medidas correctoras entonces exigidas por el Servicio de Prevención de la UPV/EHU. ¿Por qué la UPV/EHU no ha llevado a cabo las acciones correctoras durante estos últimos tres años?", ha cuestionado.

Por ello, el sindicato ha denunciado que la UPV/EHU evidencia "una preocupante dejadez en cuanto a la seguridad de las personas que acceden a sus instalaciones". "Ejemplos de esta dejadez hay varios, el caso que nos ocupa o el estado de las escaleras del edificio de la biblioteca central de Leioa, denunciadas el pasado 16 de abril de 2018, acerca de las cuales tampoco se ha realizado aún ninguna acción", ha criticado.