El presupuesto municipal incluye 21 millones para inversiones en Funeraria y más de 200 para la EMT

24/05/2018 - 15:31

El presupuesto para 2018 del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos incluye más de 21 millones de euros para ampliación de capital de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid para inversiones que mejoren la eficiencia de sus servicios, así como más de 200 millones de euros para operaciones financieras y de apoyo al plan de inversiones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Las cuentas incorporan además los 138 millones de euros destinados a amortizar la deuda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

"Nos encontramos con una EMVS que no sólo no construía vivienda sino que la vendía y con una deuda importante. Ahora no tiene pisos vacíos, alquila, no tiene deuda y tendrá 2.500 viviendas en marcha en la legislatura", ha contrastado.

La propuesta aprobada en Junta de Gobierno ha sido presentada este jueves por el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre.