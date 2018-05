Trabajadores de Turismo Andaluz reclaman cantidades no percibidas por tareas "que siguen haciendo"

24/05/2018 - 15:49

Trabajadores de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dependiente de la Consejería de Turismo y Deporte, han interpuesto una segunda demanda contra la entidad para reclamar las cantidades que han dejado de percibir "tras el recorte salarial aplicado a principios de año, ya que siguen desarrollando las mismas funciones de superior categoría supuestamente retiradas".

Tras la resolución emitida por la Dirección, "en la que justifica este recorte de hasta una cuarta parte del salario por un supuesto error administrativo de la propia entidad pública, se enmascaran las tareas que la empresa continúa exigiendo a estos empleados". Así, han precisado en un comunicado que mantienen "los mismos cometidos sin que quede constancia de que efectivamente son estos trabajadores los últimos responsables de los mismos".

La demanda recoge que no puede aceptarse como ajustado a derecho que los empleados, que siguen realizando las mismas funciones, no perciban la parte salarial correspondiente a las mismas. De este modo, se reclama que se reintegre a cada trabajador dicha cuantía no percibida en las nóminas de febrero, marzo y abril, así como de los meses que se sigan devengando hasta el dictado de resolución.

La situación generada por la resolución de la empresa está afectando, según los empleados, "a la labor de promoción de Andalucía, ya que, a la ocultación de determinadas tareas que se prosiguen demandando a los empleados y que son indispensables para el buen funcionamiento del ente promocional, se une el entorpecimiento de ciertos cometidos, lo que desfavorece el buen desarrollo de los mismos y perjudica el objetivo final de la empresa, la difusión de la comunidad como destino turístico".

A este "recorte salarial" efectuado se le suma la reclamación de la devolución de lo abonado en nómina por unos trabajos "efectivamente realizados en el último año y que la propia administración admite". Esto supone que cada empleado tiene que devolver una media de 4.000 euros, "pese a que la Consejería reconoce que se efectuaron las tareas para cubrir los servicios y por expreso encargo de los responsables de Turismo Andaluz".

También han lamentado que en vez de "plantear una solución al conflicto", la empresa pública ha licitado la contratación de los servicios de asistencia y defensa letrada (dirección jurídica) de Turismo y Deporte de Andalucía en los procedimientos por las dos demandas presentadas por los empleados y en la reclamación de cantidad que interpondrá la empresa contra sus propios trabajadores.

"A estos servicios, que se pueden consultar en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía y cuyo importe de licitación asciende a 31.218 euros IVA incluido, hay que añadir una adjudicación previa en el mes de febrero por importe de 10.890 euros IVA incluido, por asesoramiento jurídico en materia de derecho laboral por este mismo conflicto", han especificado.

Los trabajadores, la mayor parte de ellos mujeres y correspondientes a las categorías más bajas, han vuelto a concentrarse este jueves en señal de protesta por su situación y por la "nefasta gestión" de la misma por parte de la empresa pública.

El consejero delegado de Turismo Andaluz, Cristóbal Fernández, señaló a principios de mayo que se trata de una medida "dolorosa" pero obligada por la Intervención General de la Junta de Andalucía, que les informó en enero de que la decisión de subir el sueldo a determinados empleados, "por parte de los anteriores gestores -en ese momento la Consejería de Turismo y por tanto Turismo Andaluz estaban en manos de IU- era nula de pleno derecho, conllevando la petición a los trabajadores de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas el pasado año". También señaló que estos empleados ya no realizaban tareas de mayor categoría desde el pasado 1 de febrero y, por tanto, "no lo cobran".