Una siesta popular, el teatro de Angélica Liddell y la música de Roger Waters para pasar el fin de semana

24/05/2018 - 15:58

La Comunidad de Madrid presenta para este fin de semana una agenda cultural repleta de actividades en sus centros de toda la región, que van desde una siesta popular en un hamacódromo público hasta el teatro teatro de Angélica Liddell y la música de Roger Waters y Christina Rosenvinge.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid organiza una siesta popular en el que será el primer hamacódromo en un espacio público. El 26 de mayo, a partir de las 12.30 horas, se montarán más de 40 hamacas en un pinar del Parque Finca Liana, en Móstoles, que se dejarán de forma permanente para uso y descanso de todos. La fiesta continuará con un concierto de Julián Mayorga.

La música tendrá su plato fuerte en el Wizink Center Comunidad de Madrid con los dos conciertos que ofrecerá Roger Waters, los días 24 y 25 de mayo a las 21.00 horas. El músico británico llega a Madrid con su gira 'The 2018 European Us + Them Tour' en la que interpreta algunas de las canciones más emblemáticas de la legendaria formación Pink Floyd.

EXPOSICIONES

El Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares, presenta la exposición 'Cervantes. En la cinta del tiempo', que propone una andadura por más de 150 años de historia de la imagen, tomando como punto de partida la primera composición fotográfica sobre 'El Quijote', realizada en 1857 por el británico William Lake Price, hasta el último proyecto cinematográfico de Terry Gilliam, El hombre que mató a Don Quijote.

Por su parte, el CA2M cuenta con dos nuevas propuestas expositivas: 'Habitación', de Pedro G. Romero, un archivo que recoge imágenes de la iconoclastia política anticlerical en España, así como los proyectos radicales de la vanguardia moderna, desde Malévich a Rothko.

La segunda exposición trata sobre el artista Jochen Lempert y su proyecto fotográfico sobre el mundo animal que abarca desde vistas cotidianas a composiciones que tienen a la abstracción.

TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS

La V edición de Surge Madrid, el festival de teatro alternativo de la Comunidad de Madrid, continúa su programación, que incluye 27 obras de creación escénica teatral, 2 de movimiento y 22 de carácter multidisciplinar, además de dos laboratorios de creación.

Este fin de semana en Surge Madrid podrán verse obras como 'Conferencia cuántica para luz y voz', en la Sala Azarte, 'El Montaplatos' en la Sala el Montacargas, 'La lengua materna', en la Sala Cuarta Pared o 'Marapez' en el Teatro Lagrada.

El Teatro Real acogerá el estreno de Street Scene, de Kurt Weill, con libreto de Elmer Rice, basado en su obra homónima (premio Pulitzer 1929), y letra para las canciones de Langston Hughes, Street Scene cuenta una historia de vidas anónimas en una gran ciudad de manera brutalmente realista.Del sábado 26 de mayo al 1 de junio.

Este jueves a las 20.00 horas, la Sala Roja de los Teatros del Canal, contará con el esperado estreno de la gran Angélica Liddell, Atra Bilis y su 'Trilogía del infinito', obra inspirada en la poeta Emily Dickinson, donde el personaje no es un hombre ni una mujer sino una tierra de indios, de raptos, asesinatos y canibalismo, donde cada persona es un fusil cargado, donde el dios de la ira alimenta la ira de los hijos de dios.

Además, los Teatros del Canal presentan este fin de semana '¿Qué haré yo con esta espada?', estrenada en 2016 en el Festival d'Avignon, que se articula a partir de dos hechos violentos sucedidos en París: el crimen caníbal cometido por el escritor Issei Sagawa contra una estudiante holandesa y la masacre en la sala Bataclan. El sábado 26 y domingo 27 de mayo en la Sala Roja.

Y en la Sala Verde, se podrá disfrutar del estreno en la Comunidad de Madrid de la obra 'La posibilidad que desaparece frente al paisaje', una obra de El Conde de Torrefiel. En una única función el sábado a las 20.00 horas.

La Sala Negra de los Teatros del Canal continúa con la representación de 'Los Mariachis', el nuevo montaje de Pablo Remón que permanecerá en escena hasta el domingo 27. La obra es una comedia negra sobre cuatro hombres perdidos que incluye dos consagrados actores de la escena nacional: Luis Bermejo e Israel Elejalde.

También en los Teatros del Canal se presenta el estreno absoluto de 'Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas)' de Alex Rigola, en la Sala Estudio 7 del Centro de Danza Canal desde ayer hasta el domingo 27.

Por otro lado, en el Teatro de la Abadía y hasta el 3 de junio se representa la obra 'Tiempo de silencio', uno de los hitos de nuestra literatura del siglo XX, que dibuja un grotesco retrato del Madrid de la posguerra, caracterizado por la soledad, el odio y el silencio que envuelve el quehacer cotidiano.

Y el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial presentará la obra 'Gloria Fuertes' por La Fantástica Banda, un espectáculo musical para público familiar basado en los poemas de Gloria Fuertes, referente de la poesía española del siglo XX. El sábado, día 26, a las 18.00 horas.

Ya el domingo, a las 20.00 horas, Christina Rosenvinge interpretará su último disco sobre las tablas del Real Coliseo. Este trabajo, Un hombre rubio, contiene canciones escritas desde un yo masculino por las que sobrevuela la estela musical de David Bowie.

Por su parte, el Centro Cultural Paco Rabal de la Comunidad de Madrid contará con el espectáculo de danza y teatro Magna Mater, de la compañía Tirititrán danza-teatro, una pieza sobre la identidad de la mujer. Será el sábado a las 20.00 horas.

Y el Centro Cultural Pilar Miró contará también el sábado, a las 12.30 horas, con la representación de la obra infantil La distancia de la luna, de la compañía Armatoste Teatro.

A su vez el Centro Cultural de La Cabrera, el sábado a las 21.00 horas, presentará la actuación musical del grupo Vigüela y su nuevo disco La nueva ola, con 30 años de dedicación a la música tradicional del centro de la Península Ibérica.