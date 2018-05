Fiscal asegura que el personal del Infoca está "bien dimensionado para la campaña" que comienza

24/05/2018 - 16:08

Anuncia que el próximo 3 de junio "se celebrará por primera vez en 12 años exámenes para contratar agentes de medio ambiente"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que el personal del Infoca, perteneciente en su inmensa mayoría a la Agencia de Medio Ambiente y Agua es un dispositivo "bien dimensionado y suficientemente operativo" para afrontar la campaña que comienza.

En una pregunta en pleno, el consejero ha destacado el compromiso de la Junta para asegurar y renovar en todo el territorio andaluz el número de efectivos de los agentes de Medio Ambiente y ha apuntado que prueba de ello es que "en 2016 se ofertaron 20 plazas para este colectivo, una cifra que se duplicó en 2017 con la Oferta de Empleo Público aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre". Ha añadido que la Junta "mantiene la firma intención de asegurar la contratación, renovación y máxima dotación posible".

Fiscal ha resaltado el papel de estos funcionarios de la Junta en la conservación de los recursos naturales, así como su participación, como agentes de la autoridad, en la campaña del Plan de Prevención y Extinción del Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), que cuentacon un dispositivo "bien dimensionado y suficientemente operativo para afrontar la campaña que se aproxima", ha concluido.

Ha dejado claro que "es conveniente no vincular el deseable aumento de la plantilla con la eficacia en la campaña que se acometer en breve" y ha apuntado que la semana próxima, el día 29 se presentará la campaña Infoca de este año.

"La Junta es consciente del importante papel que desarrolla este colectivo en la conservación de recursos naturales, por lo que mantenernos el firme compromiso para asegurar un número de efectivos suficiente en el territorio", ha asegurado el consejero, quien ha apuntado que sobre cuándo van a ofertarse las plazas, ha recordado que ello compete a la Consejería de Hacienda.

No obstante, ha anunciado que el próximo 3 de junio "se celebrará por primera vez en 12 años exámenes para contratar agentes de medio ambiente, tras las parálisis registradas por distintas circunstancias se va a volver a contratar a agentes de medio ambiente tras 12 años" y ha asegurado que "en breve se convocarán las pruebas tan pronto como sea posible de los 40 nuevos agentes".

"Los 40 nuevos agentes se suman a los 20 de 2016, y hablamos de 60, y a ello se sumaría una cantidad que espero que sea igual o superior para la oferta de empleo que nos queda", ha explicado el consejero.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha criticado "la pérdida en 400 empleados, pasando de 1.200 a 800 empleados, una pérdida que crece año a año".

Escrivá ha lamentado los "continuos retrasos" en las ofertas de empleo de agentes de medio ambiente, algo "inadmisible", ya que "cada vez son menos para hacer más".

A su juicio, esos retrasos son "insostenibles para los opositores, que viven en una incertidumbre constante y para los que es imposible tener un proyecto de vida; e insostenible para esa superficie protegida, que va en aumento y no crece el número de trabajadores que deberían protegerla".

Considera que esas ofertas de empleo "deben tener plazos a medio plazo y certidumbre y por ahora eso no ha sucedido", por lo que ha pedido al consejero "rigor y concreción", toda vez que "dos años después se están haciendo las pruebas de la OPE de 2016, mientras que de la de 2017 no tiene convocatoria y no sabemos cuándo se van a hacer las pruebas".

Asimismo, ha agregado que sobre la OPE de 2018 "hace 11 meses que se comentó que iba a existir pero no sabemos si va a existir y si se va a utilizar al máximo la tasa de reposición ni tampoco sabemos cuántas plazas va a convocar la Junta para esa OPE de 2018", una decisión en la que también está implicada la Consejería de Hacienda, por lo que "ambas deben trabajar de la mano".

"La Junta no puede mirar hacia otro lado y debe actuar con celeridad y tomar medidas oportunas", ha añadido Escrivá.