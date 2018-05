(AM) Feijóo avanza una orden de ayudas "similar" a la de incendios para los afectados por la explosión de Tui

24/05/2018 - 16:56

"No vamos a pagar con dinero público lo que corresponde a aseguradoras, pero si no hay seguro, estará la Xunta", subraya el presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que el Gobierno autonómico aprobará una orden "similar" a la aprobada tras la ola de incendios de octubre de 2017 destinada a las familias afectadas por la explosión de material de pirotecnia este miércoles en Tui (Pontevedra).

Así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno, en la que la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, ha presentado un informe de urgencia tras el siniestro registrado en la tarde de este miércoles.

"Vamos a aprobar las ayudas a los afectados en daños en viviendas para que puedan ser reconstruidas", ha señalado Feijóo, quien en su intervención ha trasladado el pésame por los dos fallecidos confirmados por la explosión.

También ha agradecido el trabajo hecho por los efectivos sanitarios, fuerzas de seguridad y efectivos de emergencias, antes de comprometerse a "agilizar lo máximo posible todas las ayudas e indemnizaciones para rehabilitar sus viviendas".

Antes de desplazarse a Tui, el presidente gallego ha concretado que no se puede avanzar una cuantía económica para la orden de ayudas porque aún no se han computado los daños con exactitud, y ha advertido, eso sí, tras insistir en su "mensaje de tranquilidad a los vecinos", que la Xunta "no pagará con dinero público lo que corresponde a aseguradoras".

"Suponemos que la pirotécnica tenía seguro de responsabilidad patrimonial y probablemente otras personas con casas dañadas o destruidas, también. No vamos a pagar con dinero público lo que corresponde a las aseguradoras, pero si no hay seguro, si la responsabilidad patrimonial de la pirotécnica fuese insuficiente, estará la Xunta", ha garantizado el presidente.

60 INMUEBLES AFECTADOS

Al término del Consello de la Xunta, el presidente gallego se ha desplazado a Tui, donde tras visitar la zona, ha confirmado en declaraciones a los medios de comunicación, que el arquitecto municipal le ha trasladado que "al menos 60 inmuebles serán objeto de enormes dificultades".

Feijóo ha remarcado que, una parte de las mismas han "desaparecido" y en otras hay daños que es preciso evaluar, para ver si son más "estéticos" o "estructurales".

En todo caso y, pese a que todavía no se puede "descartar", el presidente gallego ha remarcado que "lo importante es que no haya más víctimas mortales".

REALOJOS

En Tui, Feijóo ha precisado que la línea de financiación que abrirá la Xunta servirá para ayudar a personas que hayan perdido o sufrido daños en sus viviendas, pero también se cooperará con el Ayuntamiento para ayudar a las familias que hayan perdido su vivienda.

"El alcalde me confirma que hay 33 familias afectadas", ha relatado, antes de precisar que la mayoría han sido realojadas en casas de familiares y media docena están a cargo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

"Con el Ayuntamiento, trabajaremos para restablecer la normalidad y para asesorar a los vecinos para que cobren sus seguros", ha subrayado el presidente, quien ha precisado que, "si esto no fructifica", los ciudadanos deben estar tranquilos porque la Xunta asumirá su papel.