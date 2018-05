Ceacop lamenta que en infraestructuras "PGE llevan muchos años quedando por detrás de las necesidades de Andalucía"

24/05/2018 - 16:56

Lamenta que la reunión Gobierno-Junta "tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Circulo del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Ana Chocano, ha lamentado que, en materia de infraestructuras, "los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llevan muchos años quedando muy por detrás de las necesidades reales de Andalucía", por lo que ha reiterado su petición de aumento de las inversiones para la comunidad andaluza.

En declaraciones a Europa Press, Chocano ha valorado asimismo la reunión mantenida esta semana entre el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, para aumentar las inversiones en la comunidad andaluza, un encuentro del que "nos hemos enterado a toro pasado", y sobre la que lamentan "no poder haberle hecho llegar nuestras propuestas y demandas".

Sobre dicha reunión, ha reconocido que no sabe "cuál es la conclusión" de dicho encuentro, aunque considera que la reunión Gobierno-Junta "queremos pensar que es una reunión de trabajo que tiene horizonte a medio plazo porque no da tiempo a meterlo en los PGE".

"Nos hubiera gustado que nos hubiera avisado antes y conocerla con más antelación, y aunque es verdad que el consejero ha hecho muy bien su trabajo y ha reivindicado inversiones al Gobierno central para Andalucía, si lo hubiéramos sabido con tiempo, hubiéramos acompañado, apoyado y aportado ideas y lo que haga falta, pero a estas alturas, nos tememos que los PGE están aprobados y el Ministerio no va incluir las peticiones, porque no da tiempo a incluirlas en el presupuesto", ha añadido Chocano, quien espera que esas demandas "sean de cara a 2019 y 2020, a medio plazo, pero no para 2018".

Ha recordado que los constructores "queremos más inversiones en infraestructuras, y que se ejecuten, ya sea vía prórroga presupuestaria o vía presupuestos nuevos".

A su juicio, al margen del debate político, "la realidad es que hay que ver qué hace falta y dónde se aplica y cómo se consigue el dinero para ejecutar las infraestructuras necesarias, independientemente de los kilómetros cuadrados y los habitantes que haya", toda vez que "las zonas más pobladas necesitan más infraestructuras que las zonas menos pobladas, salvo en los casos de medida para la repoblación".

Chocano considera que "los políticos deben establecer líneas de actuación y son los técnicos los que deben valorar las necesidades de infraestructuras y cuánto valen, y así debe ser el reparto de tareas, pues desde que los políticos se han metido a planificadores, las políticas en esta materia son desastrosas".

Así, ha lamentado que en materia de infraestructuras "los PGE llevan muchos años quedando muy por debajo de las necesidades reales de Andalucía" y ha citado como ejemplo "la dotación ínfima para Andalucía dentro del Corredor Mediterráneo, o el hecho de que Granada lleve más de tres años sin comunicación por ferrocarril y no haya horizonte para acabar con su aislamiento ferroviario; o que la SE-40 no se termine".

"Hay muchos debes en la cuenta de Andalucía que no vemos reflejados en los presupuestos", ha lamentado Chocano, quien ha agregado que "también la Junta debe aumentar las inversiones en infraestructuras; cada uno debe asumir su parte". Asimismo, ha agregado que el sector "quiere colaborar activamente y en positivo con todas las administraciones".