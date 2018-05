Álvaro Pérez, El Bigotes, absuelto al no quedar acreditado que entregara a Bárcenas 72.000 ? en efectivo

24/05/2018 - 17:15

El responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', ha sido absuelto por la Audiencia Nacional del delito de cohecho por el que era acusado en los primeros años de actividades de la trama Gürtel, al no considerar la sala acreditado que entregara al extesorero del PP Luis Bárcenas 72.000 euros en efectivo, según se reflebaja en un apunte --"AlvaroP. Deuda.xls"-- recogido en un pen drive del contable José Luis Izquierdo.

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

Pérez alegaba que se trataba de un préstamo personal que le hizo un amigo de Correa, de nombre Luis, y la sala no descarta que pueda ser así, y alude al "desastre" que era 'El Bigotes' en la administración de cuentas, como él mismo confesó y confirmaron en el juicio Francisco Correa y Pablo Crespo, números uno y dos de la trama. Fiscalía Anticorrupción le pedía cinco años y dos meses de cárcel por cohecho.

En la sentencia, la sala señala que esos 72.000 euros que las acusaciones mantenían que en 2007 'El Bigotes' --aunque ya no lo lleva-- entregó a quien aparece con el apodo de 'Luis el cabrón' no está acreditado que fuera Bárcenas, a quien también se le descarta el delito de cohecho. Así, señala que esta es la única ocasión en que se asocia el apodo de 'Luis el cabrón' con Bárcenas.

Al respecto, la sala señala que no solo niega esa entrega de dinero Álvaro Pérez, sino que también lo niega Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama y que ha sido condenado a 51 años y 11 meses de prisión.

De hecho, en relación con ese apunte, Correa explicó en el juicio que 'Luis el cabrón' no era Bárcenas sino un amigo suyo y que esa cantidad obedece a un préstamo que hizo esta persona --del mismo nombre-- a "título personal" a Pérez. En esta línea, afirmó que insistió contínuamente a Álvaro para que liquidase esa deuda y, al final, este la liquidó con las palabras: "Toma, esto es de Luis el cabrón", un apodo que no correspondía al extesorero y que le puso El Bigotes a su amigo "en tono cariñoso".

El apunte con esa cantidad aparecía en su 'caja B' porque fue él quien le dio el dinero a Álvaro Pérez para que se lo entregara a su amigo. En esta misma línea declaró sobre la deuda pendiente en el juicio Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de cárcel, por referencias.

"SORPRESA ABSOLUTA"

Para la sala, el testimonio de Crespo resulta "significativo" por "la sensación que transmitió, por cómo dijo lo que dijo, que calificó como una injustifica que, entre las acusaciones, se hubiera incluido esta entrega, porque era un tema particular de Álvaro Pérez con una persona que, por respeto y que no tenía nada que ver con la causa, no se mencionó" antes. Crespo aseguró que se enteró del tema por los medios y para él fue una "sorpresa absoluta" y "no entendía nada de lo que se estaba hablando allí".

Por último también declaró el amigo de Correa de nombre Luis, quien admitió que hizo un préstamo personal a Pérez porque tenía un "problema de una deuda familiar" y explicó que la petición se gestó en un viaje que hizo a València donde coincidió con 'El Bigotes'. La sala subraya que es cierto que cifró la cantidad en 60.000 euros y la fecha de entrega en 2006, pero también que el testigo dijo que se la devolvió en efectivo al año y medio, que era un préstamo personal y que no se documentó ni entregó ningún recibo. Todo se hizo al margen de las empresas de Correa.

Con estos testimonios y dado que la relación entre las empresas de Correa y el extesorero se rompe en 2004, la sala sostiene que se generan "dudas suficientes" para mantener que esos 72.00 euros que aparecen en 2007 "tengan alguna relación con Luis Bárcenas y no descartan que puedan responder al pago de esa deuda". Y sobre la diferencia en la cantidad, añade que pudo ser que se aplicase 60.000 euros para saldar la deuda y usar los 12.000 restantes "para otros usos", dado ese "desastre" en la administración de cuentas.

FIESTAS PARA LA FAMILIA DE MATO

Por otro lado, la sala rechaza que 'El Bigotes' tuviera relación alguna con la contratación y pago de los servicios prestados por empresas de Correa fiestas de cumpleaños y comuniones a la exministra de Sanidad Ana Mato y exmujer del que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón, jesús Sepúlveda. Las acusaciones basan la imputación a Pérez en que aparece su nombre en alguno de los documentos relacionados con estas fiestas -- como un P.O. de Álvaro Pérez--.

Sin embargo, la Audiencia Nacional expresa "dudas" y destaca que llama la atención que se considere base para imputar que se firme "por orden" de Pérez "cuando en principio es posible que esté firmado por otra persona que debiera ser la responsable del contenido del documento", algo que resultaría "más coherente" con testimonios del juicio, como el de la exempleada de Orange Market Mónica Magariños, quien negó que El Bigotes estuviera facultado para negociar cualquier pago.

En la misma línea declaró la exadministradora de las empresas de la red, Isabel Jordán. Y otros dos testimonios de empresas a las que se encargaron parte de los eventos afirmaron que no conocían a Pérez o no tuvieron relación con él.