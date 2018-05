El Parlament aprueba por unanimidad una iniciativa para trabajar por la seguridad de las mujeres lesbianas

24/05/2018 - 17:24

El Parlament ha aprobado por unanimidad este jueves instar al Gobierno de España a garantizar la seguridad de las mujeres lesbianas y la inviolabilidad de sus libertades mediante una legislación que persiga de forma efectiva los delitos de odio.

PALMA DE MALLORCA, 24 (EUROPA PRESS)

La proposición no de ley (PNL), que ha sido presentada por PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, también pide que se garantice la igualdad de trato entre toda la ciudadanía.

Además, pide que se forme adecuadamente al funcionariado, fundamentalmente en los ámbitos de la justicia y las fuerzas de seguridad, para sensibilizarlo ante las diferentes formas de discriminación que soportan las mujeres, con especial mención las lesbianas.

El Parlament, en un punto enmendado por el PP, también solicita que se incida en el sistema educativo, para asegurar que todo el alumnado de centros públicos, concertados o privados, tenga acceso a información veraz y contrastada sobre la realidad de las lesbianas y su discriminación.

Por otro lado, la Cámara insta al Gobierno a estudiar de manera individualizada las peticiones de asilo de personas que argumenten ser perseguidas con motivo de su orientación sexual y/o identidad de género.

En el tercer punto de la iniciativa el Parlament pide a que se continúe implementando la Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBIfobia en Baleares.

Sobre esto, el Parlament hace hincapié en los diferentes sistemas de información y sensibilización sobre la realidad de las mujeres lesbianas para el personal sanitario, así como protocolos médicos claros que no presuman la heterosexualidad de las pacientes, para garantizar así la adecuada atención sanitaria de todas las mujeres.