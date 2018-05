Transportes se compromete a reducir la deuda de Metro en 165 millones de euros y a detener pérdida de valor patrimonial

24/05/2018 - 17:30

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha asegurado que uno de los principales objetivos del Gobierno es reducir la deuda de Metro de Madrid en 165 millones de euros durante este año y detener la pérdida de valor patrimonial.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto Gonzalo durante su comparecencia de este jueves en el Pleno a petición de Ciudadanos sobre la situación económica y financiera de Metro de Madrid, donde ha asegurado que el primer objetivo que se han propuesto es "detener la pérdida del valor patrimonial y consolidarlo en el entorno de los 350 millones de euros".

Para ello, se han propuesto alcanzar unos resultados operativos positivos de unos 120 millones de euros al año durante los tres próximos ejercicios.

"Con este objetivo cumplido, estaríamos en condiciones de reducir el endeudamiento y, al mejorar la solvencia, obtener una financiación en el mercado más competitiva. La reducción de la deuda y el incremento del valor patrimonial de la compañía nos llevaría a una situación de fortaleza con la que invertir en la mejora de equipos e instalaciones", ha augurado.

En este punto, Gonzalo se ha comprometido a una reducción de la deuda financiera a largo plazo con el objeto de reducir los gastos que genera. De hecho, espera que para este 2018 la deuda a largo plazo "se reduzca en otros 165 millones de euros con lo que los gastos financieros se reducirán en 3 millones".

Así, la consejera ha señalado que se han trazado líneas de actuación para "mejorar la eficiencia con reducciones en los costes de circulación de trenes, costes de apertura de estaciones y costes de administración".

BENEFICIO DE METRO "POR ENCIMA DE LOS 4 MILLONES"

No obstante, Gonzalo ha defendido que Metro Madrid ha obtenido en 2017 "los mejores resultados de los últimos 10 años en sus cuentas anuales". El beneficio se ha situado "por encima de los 4 millones de euros como consecuencia de un incremento de los ingresos y un control importante de los gastos".

Según ha explicado, Metro ha pasado de unas pérdidas en 2016 de 68 millones y medio de euros a un beneficio de 4,2 millones "proporcionando a la compañía un marco de actuación con el que contener la caída de su valor patrimonial y fortalecer su capacidad financiera".

"No vamos a desfallecer en el empeño porque tenemos las condiciones para mantener la tendencia positiva que se ha consolidado en este 2017 y porque tenemos a las personas necesarias para ello. Es probablemente nuestro mejor activo", ha destacado la consejera de Transportes.

"EL PP CREÓ CON METRO UN MONSTRUO ELECTORAL"

El diputado de Ciudadanos Juan Rubio ha señalado que esta comparecencia la han solicitado "por la importancia que tiene Metro para todos los madrileños" y porque aseguran que "el personal no está satisfecho con la situación porque es evidente la fuerte pérdida de patrimonio e incremento de la deuda".

"Según el PP todo va sobre ruedas, pero tenemos grandes problemas en Metro y lo que no queremos es repetir situaciones como la de la Ciudad de la Justicia o el caso del Canal de Isabel II. Metro está viejo y han dejado que se quede viejo y se ha demostrado que no les importa la salud de los trabajadores. ¿Cuánto nos va a costar de esto de más a todos los madrileños? ¿Cuánto nos costará a los madrileños sus ocurrencias?", le ha espetado Rubio a la consejera.

En esta línea, el diputado de Podemos Alberto Oliver ha destacado esta "buena iniciativa" de Ciudadanos, aunque le ha recriminado que critiquen la gestión del PP cuando luego le apoyo. "¿Si tan eficiente y mal lo hace todo, por qué le apoyan? Son el partido más cínico de la historia de este país", les ha afeado.

Tras la comparecencia de la consejera, Oliver ha señalado que queda reflejada la "ignorancia" en la que se encuentra el PP con respecto a la financiación del transporte público".

"En alguna ocasión han comentado que el Ayuntamiento no aporta nada. El Ayuntamiento no aporta dinero a la sanidad, ni a la educación ni el Transporte, porque todo eso es competencia de la Comunidad y parece mentira que no se lo sepan ustedes. Igual es que no se enteran de nada y es por eso que hay casos de corrupción aislados en su partido, y por fin ha sido condenado por financiación ilegal esta mañana", ha criticado.

Por su parte, el parlamentario socialista Daniel Viondi ha señalado que el PP creó un "monstruo electoral" con Metro de Madrid, que significo "años" de la deuda del suburbano "creciendo exponencialmente" y "mientras que iban llenando la vaca, llenaban las urnas".

"Luego piden la financiación del Ayuntamiento y piden que se salte la Ley. A ver si meten en la Ley su sistema de nueva financiación e incluyen a todos los ayuntamientos de la región y usted nos presenta unas cuentas que no están publicadas; así que no soy creyente, pero voy a hacer un acto de fe y si usted dice que hay un beneficio final de 4 millones al finalizar el año, lo creeré", ha sostenido.

Por último, el parlamentario 'popular' José Luis Fernández Quejo le ha espetado al diputado de Podemos que es él el que tiene "ignorancia" porque "una cosa es el transporte público y otra el transporte urbano". Este segundo, "se financia por los municipios y a medias con el consorcio", por lo menos "en los autobuses".

"No sean demagógicos porque no peligra la estabilidad económica de Metro de Madrid ni del Consorcio, no se puede venir asustando a nadie aquí. Metro es estable económicamente y no peligra, porque ha habido responsabilidad durante su gestión", ha asegurado.