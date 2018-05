Villacís traslada su cariño a los familiares del obrero hallado muerto en el derrumbe de Martínez Campos

24/05/2018 - 18:44

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha trasladado este jueves su cariño a la familia del obrero hallado muerto en el derrumbe del Paseo General Martínez Campos y a los trabajadores que han ayudado en las "48 horas de incansable búsqueda".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Los Bomberos del Ayuntamiento han localizado sin vida a uno de los dos hombres que se encontraban desaparecidos desde el martes tras el derrumbe de unas obras que se estaban realizando en el edificio ubicado en el número 19 de Martínez Campos.

"Tras 48h de incansable búsqueda se ha cumplido el peor de los presagios. Estos días he visto trabajadores que acababan su turno y no se iban, y he podido conocer a su familia, magníficas personas que se han tenido que enfrentar al peor momento de su vida. Les mando todo mi cariño", ha escrito Villacís en su perfil de Twitter.