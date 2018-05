El Parlamento reclama que el Gobierno central defienda en la UE que la futura PAC no pierda presupuesto

24/05/2018 - 19:01

El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PSOE-A, que ha sido apoyada por Podemos e IU-CA y rechazada por PP-A, mientras que Ciudadanos (Cs) la ha respaldado parcialmente, en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que rechace ante las instituciones de la Unión Europea la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2021-2027 presentada por la Comisión Europea al suponer una importante reducción de fondos y que exija que la Política Agraria Común (PAC) mantenga el actual peso presupuestario.

La Cámara también ha demandado que el Gobierno central exija ante las instituciones comunitarias, que la nueva PAC siga contando con dos pilares: uno enfocado a la renta y a las medidas de mercado y otro orientado a la diversificación económica manteniendo el enfoque Leader, al impulso de las medidas ambientales, y al apoyo a la inversión.

Otras demandas consisten en que se garantice que el sector agroalimentario y los territorios rurales de Andalucía recuperarán el nivel presupuestario que tenían en el marco 2007-2013, y en que la UE apueste por una PAC que asuma como prioridad transversal la consecución de una real y efectiva igualdad de género en la actividad agroalimentaria.

También ha reclamado que el Ejecutivo nacional exija ante las instituciones comunitarias que los futuros pagos directos sigan siendo financiados al cien por cien por la Unión Europea, rechazando su renacionalización y que se destinen a quienes realizan la actividad agraria y cumplen con los objetivos de la PAC.

En defensa de esta iniciativa --donde han estado presentes representantes de las organizaciones agrarias--, el diputado Miguel Castellano ha señalado que la propuesta de la Comisión Europea plantea un recorte del 16 por ciento de las partidas de la PAC, que superaría el 26 por ciento para el desarrollo del medio rural, lo que es incompatible con la supervivencia del sector agroalimentario y con el mantenimiento de los espacios rurales vivos.

Ha añadido que España y Andalucía deben tomar un papel protagonista en los debates, por el peso que tiene esta política europea y porque "nos jugamos mucho en ella". Para el PSOE-A es necesario brindar al sector agroalimentario andaluz y a las personas que hacen posible el mantenimiento de la actividad y la conservación de los territorios rurales andaluces vivos.

APOYO AL GOBIERNO

Por su parte, el diputado del PP-A Manuel Andrés González ha defendido el "magnífico" trabajo que el Gobierno central está haciendo para que España y Andalucía sigan con los mismos niveles de ayuda en la futura PAC. Ha indicado que la iniciativa socialista, en lugar de ayudar al Gobierno central para lograr la mejor PAC posible, sólo busca "interferir y poner piedras en el camino", mientras que no ha sido ni siquiera consensuada con el sector.

Ha indicado que el Gobierno central rechaza la cofinanciacion por parte de los estados miembros, y aboga por una PAC ambiciosa que cuente con un presupuesto fuerte. Ha señalado que el Ejecutivo español no se conforma con el presupuesto que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa y ha apostado por llevar a cabo un trabajo serio y riguroso en defensa de los intereses de los agricultores españoles.

La diputada de Podemos Mari Carmen García ha manifestado que la sociedad aboga por una PAC más sostenible, más social, más equitativa y que tenga en cuenta los problemas hídricos que sufrimos en Andalucía o el cambio climático. Ha agregado que, sin duda, nos encontramos en un escenario preocupante de "un recorte del 16 por ciento" en las partidas la PAC, cuyo reparto actual es "radicalmente injusto". Ha indicado que las ayudas deben ir destinadas a los agricultores en activo y no deben servir para financiar a "especuladores".

En nombre de Cs, la diputada Marta Bosquet ha afeado que el PSOE-A "se haya precipitado" y "no haya consensuado con todo el sector" la postura expuesta en esta PNL "bastante extensa". "Es un poco canto de sirena" porque "no espera la propuesta de la Comisión", ha advertido, al tiempo que ha señalado que, no obstante, Cs está de acuerdo en la exposición de motivos de la PNL para apoyar al sector en Andalucía.

Por su parte, la parlamentaria de IULV-CA Mari Carmen Pérez ha señalado "la inseguridad" que vive continuamente el sector agrario con las negociaciones en Bruselas y ha rechazado la renacionalización de la PAC que "crearía desigualdades". Por último, ha pedido aumentar los incentivos para los jóvenes en el sector agrario e incrementar la visibilidad de las mujeres en el medio rural.