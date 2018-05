El Xesc Forteza acogerá este domingo un concierto tributo a los Beatles, el último espectáculo del ciclo 'TotiMolt'

24/05/2018 - 19:04

El teatro Xesc Forteza de Palma acogerá este domingo, 27 de mayo, un concierto tributo a los Beatles de la mano de la formación The LessBeats, el último espectáculo del ciclo 'TotiMolt'.

PALMA DE MALLORCA, 24 (EUROPA PRESS)

El evento, que ha sido organizado por el Área de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística, tendrá lugar a las 12.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Asimismo, la directora general de Cultura, Marta Ferré, ha recordado que el ciclo "agrupa todo tipo de espectáculos con un repertorio que normalmente es para adultos que se adapta a las familias".

De esta manera, "los padres y madres pueden compartir con los pequeños las canciones de los Beatles", ha asegurado Ferré. The LessBeats, además, introduce intervenciones para contextualizar las piezas y compartir con los niños información sobre la banda de Liverpool.

El grupo The LessBeats está compuesto por José Maria de McRoyal, Carlos de La Granja, Juanjo de The Zinedines y Quico de Payaso. Todos sus miembros han tenido la ocasión de haber actuado en el mítico The Cavern de Liverpool.