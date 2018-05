Huerga advierte de que la moción para una nueva alternativa "pone en peligro el soterramiento y la Ronda Norte"

24/05/2018 - 19:12

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Avilés, Luis Ramón Huerga, ha advertido a la oposición de que la aprobación de la moción presentada por Somos, Ganemos e IU para incluir una alternativa en el estudio previo "pone en peligro el soterramiento de las vías y la construcción de la Ronda Norte de Avilés".

AVILÉS, 24 (EUROPA PRESS)

El edil socialista ha realizado esta advertencia en el punto 22 del Pleno Ordinario de Avilés que ha tenido lugar este jueves, donde se ha aprobado la moción presentada por Ganemos, IU y Somos, para que se incluya una alternativa que contempla el doble soterramiento de vías y carretera, para dar solución a la eliminación de la barrera ferroviaria y la conexión por carretera con la margen izquierda de la Ría.

Esta moción ha sido aprobada con 13 votos a favor (Somos, IU, Ganemos, Ciudadanos y No Adscritos) y 11 votos en contra (PSOE y PP). El portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, ha pedido, que "se retire esta moción, porque hay un acuerdo firmado por tres administraciones, y esto puede hacer que se retrase aún más, y ya hemos perdido mucho tiempo en este proyecto de ciudad".

Por contra los grupos que han defendido esta moción, no han contemplado en ningún momento retirarla del orden del día. "Estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad y es necesario añadir esta nueva alternativa propuesta al estudio informativo, porque el gobierno socialista no puede ignorarla", ha explicado Llarina González de IU. "Es obligatorio darle salida al Puerto, y si no incluimos esta alternativa, que luego se valorará si se puede hacer o no, corremos el riesgo de que se impugne el proceso, y todo quede en nada", ha argumentado Agustín Sánchez de Ganemos.

En ese punto, el PP ha intervenido para que el resto de grupos mantuviesen la cordura. "Lo importante es que se puedan ejecutar estos dos proyectos de una vez por todas, y si empezamos a impugnar porque una alternativa no nos gusta, es para poner los pelos como escarpias", ha explicado De La Torre.

Los Grupos de Ciudadanos y No Adscritos han pedido, que "se incluya la alternativa, nada más", y el portavoz de Somos Avilés ha ido más allá. "No estamos para vetar talentos, debemos sumar las máximas alternativas posibles, como ya se ha hecho con la que nos enfrenta con Castrillón. El gobierno debería explicar, por qué se opone", ha matizado David Salcines.

Ante estas insinuaciones, el concejal de Urbanismo, Luis Ramón Huerga, ha hecho un repaso de todas las actuaciones llevadas a cabo durante los últimos años, que finalmente han culminado con la firma de los dos protocolos de actuación el pasado mes de septiembre del 2017. "Ni el Principado, ni Fomento aportan ninguna alternativa, ellos encargan un pliego, y una empresa realiza los estudios para ver las alternativas, por lo que esta moción no tiene ningún sentido, y llega tarde, ya que los protocolos ya están firmados", ha explicado Huerga.

Además el edil de urbanismo ha defendido, que después de muchas décadas el soterramiento de las vías y la Ronda Norte, ya están dando pasos adelante. "Ayer se aprobaron los Presupuestos del Estado y en los mismos, ya vienen partidas para llevar a cabo los protocolos firmados. Por lo tanto no consiento a nadie que nos acuse de falta de responsabilidad, y tampoco pueden decir que estos protocolos son papel mojado, porque van hacia delante, y la irresponsabilidad es presentar una moción que puede hacer volver a estos dos proyectos vitales para la ciudad, a la casilla cero", ha finalizado Huerga.

Por último, la alcaldesa, Mariví Monteserín, antes de que se haya producido la votación e intentar que la oposición retirase la moción, ha advertido a la oposición sobre estos movimientos. "Se han trabajado muchas horas y esta votación es muy importante para la ciudad, porque llevamos mucho retraso con estos proyectos, y no se puede entorpecer la solución planteada, porque aparte de dar solución a las vías y al Puerto, también da solución a los accesos al Hospital San Agustín de Avilés", ha sentenciado la primera edil avilesina.