LAB cree que "es hora de la movilización para avanzar en contenidos" en el convenio de construcción de Gipuzkoa

24/05/2018 - 19:51

El sindicato LAB ha considerado que el papel de la mesa negociadora del convenio de la construcción de Gipuzkoa "ya se ha agotado" y que "es hora de la movilización para avanzar en contenidos y, especialmente, para dotarnos de herramientas eficaces que pongan cerco a los incumplimientos de convenio", tras la última reunión con la patronal celebrada este jueves.

SAN SEBASTIÁN, 24 (EUROPA PRESS)

La central abertzale ha afirmado, en un comunicado, que todos los sindicatos han hecho "una apuesta muy importante" para que esta negociación suponga "un punto de inflexión" en la aplicación del convenio de Gipuzkoa, y ha incidido en que la reunión "ha dejado claro que Adegi no está dispuesta a aceptar medidas reales y efectivas para prevenir incumplimientos del convenio".

Según ha apuntado, la respuesta de Adegi-Ascongi a la propuesta conjunta de LAB y ELA para mejorar la aplicación del convenio ha consistido en "vaciar de contenido la propuesta, rechazando todas las medidas planteadas para evitar dichos incumplimientos, tales como la eliminación y/o control de la horas extras, calendario laboral, control del acceso y salida de los trabajadores en las obras públicas, partes de trabajo o la formación a los recursos preventivos".

Asimismo, ha señalado que la patronal guipuzcoana "no quiere que la comisión de garantías visite las obras para recabar información", lo que en la práctica va "a impedir que muchos casos de incumplimiento se puedan demostrar por falta de prueba" e impide que "pueda resolverse el contrato a aquellas empresas que no acudan a la Comisión o no faciliten la documentación requerida, amenazando la eficacia que esta comisión pueda tener".

"Su propuesta se limita a aceptar lo que por ley está obligada, es decir, que en el caso de que la Comisión acredite que una subcontrata no ha pagado los salarios del convenio, la empresa principal abonará los salarios a dichos trabajadores", ha afirmado LAB, al tiempo que ha criticado que sobre el resto de temas "no se ha movido absolutamente nada respecto a anteriores reuniones, salvo en materia salarial que ha ofrecido un 0,4% más por cada año".

En esa línea, ha recordado que LAB y ELA tienen una propuesta conjunta en materia de inaplicación del convenio y un acuerdo en cuanto a las huelgas. "Estamos en el momento oportuno para mejorar el acuerdo y obtener unas mayores garantías de aplicación del convenio", ha señalado la central abertzale, la cual ha apostamos por hacer valer su propuesta conjunta. "Las medidas propuestas a la patronal no tienen coste económico alguno a las empresas. Es la hora de la huelga", ha subrayado.