El blanqueo de dinero de las personas jurídicas, un problema para los jueces, según el presidente de la AN

24/05/2018 - 20:29

José Ramón Navarro imparte una conferencia en Oviedo y evita responder a las preguntas de los periodistas sobre actualidad

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Ramón Navarro, ha pronunciado este jueves en el Colegio de Abogados de Oviedo una conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En su intervención se ha referido a lo "extraño" de que no figure en la relación de delitos imputables a personas jurídicas el blanqueo de dinero.

Se ha referido así al problema que supone la redacción "confusa" del artículo 302 del Código Penal. "Los jueces no sabemos qué hacer; hasta que llegue al Tribunal Supremo vamos a ver cómo se soluciona esto", ha indicado.

Afirma Navarro que los jueces llevan años intentando interpretar el mencionado artículo. "¿Sólo se puede condenar a una persona jurídica por blanqueo de dinero cuando sea una organización criminal?", se ha preguntado, antes de recordar que la persona jurídica puede ser unipersonal, con lo que la cuestión se complica, dado que para ser organización criminal se exige que sean tres personas al menos.

A lo largo de su intervención, en la que ha mencionado todos los delitos que sí pueden ser imputables a personas jurídicas, Ramón Navarro también ha comentado lo "extraño" que le parece que haya otros que no puedan imputárseles.

En este punto ha puesto como ejemplo el delito contra el derecho de lo trabajadores. Los jueces no pueden imputar a una constructora, por ejemplo, ese delito, ya que no lo contempla el actual Código Penal.

Sucede algo parecido con otros delitos, como el de obstrucción a la Justicia. Los jueces no pueden imputar a una empresa u organización tal delito, que sí puede aplicarse a una persona física.

Antes de pronunciar la conferencia, el presidente de la Audiencia Nacional visitó la sede colegial y firmó en el libro de honor del Colegio de Abogados de Oviedo.

En la sede le esperaban un nutrido grupo de periodistas, que querían preguntarle por asuntos de actualidad, como la reciente sentencia de la Audiencia Nacional relativa a la trama de corrupción Gürtel o el caso del rapero Valtonyc.

Sin embargo, Navarro dejó claro a los medios que no iba a responder a preguntas y que se iba a limitar a impartir la conferencia. Argumentó que otros compañeros ya se lo habían pedido por la mañana y había dicho que no, por lo que no veía bien responder a otros periodistas horas más tarde.