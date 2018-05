El PSOE reivindica a la población inmigrante como "una verdadera riqueza" para Aragón

24/05/2018 - 20:36

El PSOE aragonés ha celebrado esta tarde en su sede el Zaragoza el Día Mundial de África con una jornada sobre la diáspora africana en España, a la que han asistido, entre otros, el secretario ejecutivo de Políticas de Refugiados de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Luc André Diouf, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, quien ha reivindicado a la población inmigrante como "una verdadera riqueza" para esta Comunidad.

En declaraciones a Europa Press, Luc André Diouf ha indicado que en este acto explicará a sus compañeros en Aragón las políticas en materia de inmigración en las que está trabajando el PSOE federal, así como el encuentro sirve "para escuchar y compartir ideas" que se puedan incluir en el futuro programa electoral del partido para "mejorar la estancia de los compañeros inmigrantes" y para garantizar la diversidad del país.

Ha defendido que el PSOE "siempre" trabaja "en pro de la inmigración", recordando algunas acciones puestas en marcha por los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como la primera Ley de Extranjería en 1985, la regularización de inmigrantes y "los procesos de normalización de la situación de la población inmigrante".

"Con Zapatero vimos una realidad que se echa de menos: las políticas de cooperación al desarrollo", ha manifestado Luc André Diouf, al advertir de que en esta materia "se ve la diferencia que hay cuando gobernamos los socialistas y cuando gobierna el PP".

"La realidad del PP son los centros para inmigrantes, las devoluciones en caliente, las vallas de Ceuta y Melilla y quitar los fondos de las políticas de cooperación al desarrollo. Queremos revertir esa realidad y hacer ver que los 4 millones y pico de inmigrantes que están viviendo en esta sociedad están aportando al desarrollo económico de España" y tienen derecho a disfrutar en esta sociedad, ha dicho tajante.

LUCHAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha coincidido en destacar que cuando gobierna el PSOE "las políticas son diferentes" y, como ejemplo, ha mencionado que cuando llegó el PSOE al Gobierno aragonés en 2015 una de las primeras medidas que tomó fue "la universalización de la sanidad".

Asimismo, "una de las cuestiones que planteamos nada más llegar también fue luchar contra todo tipo de discriminación" y trabajar en un plan de atención a la diversidad en una Comunidad que cuenta con 133.000 inmigrantes.

"En una Comunidad con un problema de falta de habitantes, las personas que han venido de otros países y que han hecho su vida aquí son una verdadera riqueza para Aragón, además algunos sectores como la agricultura no existirían en Aragón si no contáramos con la población inmigrante", personas "con los mismos derechos", ha aseverado Broto, al agregar que "no podemos pensar en ellos sino en nosotros" como un todo.

Ha lamentado también el recorte sufrido por las políticas de cooperación y ha reclamado medida que "hagan de España un país multicultural" que tengan en cuenta la realidad de la población inmigrante y que esta "se sienta bien aquí".