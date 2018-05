El Pleno aprueba que el Ayuntamiento se persone en el juicio del 'Caso Aquagest' en Lugo

24/05/2018 - 20:39

El pleno ordinario ha aprobado este jueves que el Ayuntamiento de Avilés se persone en las diligencias previas del juicio del 'Caso Aquagest' que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo.

AVILÉS, 24 (EUROPA PRESS)

Esta personación ha salido adelante, con 21 votos a favor y las tres abstenciones del grupo de los No Adscritos. Sin embargo, la auditoría interna para dilucidar responsabilidades en el consistorio avilesino en la denominada 'trama del agua', que han querido sacar adelante Somos, IU y Ganemos, ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, Ciudadanos, y las abstenciones de PP y No Adscritos.

El concejal de promoción económica, Manuel Campa, ha defendido la personación del Ayuntamiento en esta causa. "Creemos que es importante enterrarnos de primera mano de como van las diligencias, ya que nos atañe muy directamente". Por contra, el concejal No adscrito, Alfonso Araújo, no ha estado de acuerdo con esta personación, ya que "da igual que el Ayuntamiento se persone o no, es un gasto innecesario, ya que los corruptos caen por su propio peso".

En cuanto a la auditoría interna que ha sido rechazada en el Pleno de este jueves, la concejala de IU, Llarina González, ha argumentado la importancia de la misma. "Después de las conclusiones alcanzadas en la Comisión de Investigación una auditoria interna sería conveniente para que la población conociese de primera mano todo sobre la trama del agua, ya que por ejemplo el gobierno no ha querido que la comparecencia de la alcaldesa, Pilar Varela, hubiese sido pública".

APROBADA LA FUNDACIÓN DE ENSEÑANZA IDIOMÁTICA

Otro de los puntos del orden del día del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Avilés ha sido la aprobación inicial de los trámites administrativos necesarios para que el Ayuntamiento inicie la constitución de una Fundación para la enseñanza de la lengua española a los turistas que visitan la ciudad.

La aprobación ha salido adelante gracias al voto de calidad de la Alcaldesa, Mariví Monteserín, ya que IU, PP, Somos y Ganemos, han votado en contra, por los votos favorables de PSOE, NO Adscritos y Ciudadanos. El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, ha defendido, que "venir con una propuesta de cero, sería absurdo, al igual que darle gestión de la Fundación a la Cámara de Comercio, como dice Ganemos. Tenemos que tener altas miras, y Avilés recibe turistas, y por lo tanto hay que darles servicios como estos, para seguir creciendo".

COMPLEJO DEPORTIVO HERMANOS CASTRO

El Pleno Ordinario también ha aprobado por unanimidad que la denominación del Complejo Deportivo de la Toba, pase a llamarse Complejo Deportivo Hermanos Castro, en homenaje a los futbolistas Jesús Castro y Enrique Castro 'Quini', que crecieron en su niñez en el barrio de Llaranes.

MOCIONES

En cuanto a las mociones, que han presentado los distintos grupos en la sesión ordinaria de este jueves, ha salido adelante la propuesta de Ganemos para crear una Ordenanza sobre espacios privados de uso público y creación de una comisión Informativa Especial,a pesar de los votos en contra del PSOE y el PP.

También se ha aprobado la moción presentada por el Grupo de los No Adscritos para que Avilés celebre el 40 Aniversario de la Constitución Española, con el apoyo del PSOE, los votos en contra de Somos y Ganemos, y las abstenciones de PP, Ciudadanos e IU.

Otra de las mociones que han salido adelante, ha sido la relativa a mostrar total rechazo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso 'La Manada', que ha sido apoyada por todos los grupos, salvo el voto en contra el PP. "Un Ayuntamiento no puede hacer frente a una sentencia judicial", ha explicado la concejala del PP, Reyes Hurlé.

Con el voto favorable de todos los grupos, salvo la abstención de Ciudadanos, y el voto en contra del PP, se ha aprobado la moción en apoyo a la campaña internacional 'Rumbo a Gaza'. Por último se ha aprobado una moción en apoyo a las pensiones individuales, con los votos a favor de Somos, IU y Ganemos, la abstención del PSOE, y los votos en contra de PP y No Adscritos.