Vidau (TSJA), sobre el voto absolutorio: "Es una facultad que tiene todo magistrado que disiente de la mayoría"

25/05/2018 - 13:09

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, José Ignacio Vidau, ha remarcado este viernes en Gijón, respecto al voto particular que absuelve al PP en la sentencia del caso 'Gürtel' ha incidido en que "es una facultad que tiene todo magistrado que disiente de la mayoría y la ejerce libremente" "Estamos acostumbrados últimamente a los votos particulares", ha señalado, con alusión a la sentencia polémica de 'La Manada', que contó con un voto particular que absolvía a los cinco acusados.

GIJÓN, 25 (EUROPA PRESS)

En todo caso, ha dicho que respeta tanto la sentencia como el voto particular. Ha recalcado, a este respecto, que no puede ni debe comentar acerca del contenido de las sentencias, y más las que no conoce.