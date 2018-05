El 'Game de empleo' de Fundación ONCE será el 14 de junio para mejorar empleabilidad de jóvenes discapacitados

25/05/2018 - 13:34

Fundación ONCE, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha organizado el 'Game de empleo para jóvenes con discapacidad: Poder Extra', una jornada en la que se pretende mejorar las capacidades de jóvenes con discapacidad en situación de desempleo de la comunidad y sus alrededores, un evento que tendrá lugar el próximo 14 de junio y que se desarrollará en Sevilla.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado la Fundación ONCE en una nota, la presentación del 'Game de empleo para jóvenes con discapacidad: Poder Extra' ha contado con la asistencia, entre otros, de Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios de Fundación ONCE; José Antonio Toledo, subdelegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y Francisco López Aguado, director Regional de Inserta Empleo en Andalucía.

La actividad, que se desarrollará en el Campus Universitario y Superior de la Cámara de Comercio de Sevilla, está destinada a los jóvenes con discapacidad de entre 16 y 29 años que se encuentren en situación de desempleo y que sean beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, puesto que se desarrolla en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (POEJ), cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Esta iniciativa se llevará a cabo en formato de 'gamificación', de manera que se puedan cumplir los objetivos de "motivar a los jóvenes a marcarse unas metas viables, visualizar la importancia de la formación, mostrar oportunidades laborales, despertar nuevas vocaciones y dotar a los asistentes de herramientas efectivas, innovadoras y diferenciadoras, así como trabajar habilidades sociales".

Las actividades comenzarán con una conferencia a cargo de los 'trainers paralímpicos' Marta Gómez Battelli e Ismael García y continuarán con diferentes talleres en los que se trabajarán los objetivos antes mencionados.

Durante el evento, los participantes contarán con la compañía de responsables de empresas y sus técnicos de recursos humanos, con los que podrán realizar entrevistas de trabajo, recibiendo propuestas de mejora, e igualmente dejar sus currículums para futuras oportunidades de empleo.