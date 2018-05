Tudanca conmina a Cs a facilitar la moción del PSOE para devolver a los españoles la "decencia" que necesita el país

25/05/2018 - 13:36

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha conminado este viernes a Ciudadanos a facilitar la moción de censura registrada por el Grupo Socialista en el Congreso con el objetivo de que "se devuelva la decencia que necesita este país".

VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS)

"Hoy es un buen día para dar dignidad a este país", ha aseverado Tudanca que no ha dudado al confesar que se "alegra mucho" por la "decisión valiente" de su partido de registrar una moción de censura desde el convencimiento de que España no puede seguir gobernada por un partido que ha concurrido "dopado" a las elecciones "al menos" en las dos últimas décadas, ha afirmado en referencia a la sentencia del caso Gürtel.

Tudanca ha hecho un llamamiento al resto de los grupos en el Congreso de los Diputados para que apoyen con su voto que el PP "salga ya" de las instituciones españolas y ha reivindicado al respecto que "el único" capaz de devolver la decencia a España es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien el líder de los socialistas de Castilla y León ha hablado para trasladar su apoyo a esa moción de censura. "Es un clamor unánime", ha asegurado respecto al sentir de todos los socialistas de Castilla y León.

Para Tudanca, esa moción de censura supondrá además una oportunidad para que Podemos rectifique el "gran error" de no haber apoyado un Gobierno socialista hace dos años y una oportunidad para que Ciudadanos "se retrate", demuestre con hechos su compromiso con la regeneración y ayuden a echar al PP del Gobierno de la nación.

"Los tiempos están cambiando", ha parafraseado Tudanca en alusión a una canción de Bob Dylan quien no ha dudado al afirmar que los "precedentes" de la estrategia de Ciudadanos en estos años no permiten tampoco mucho optimismo si bien ha añadido que la situación es "extremadamente grave" para aseverar que no se entendería en ningún otro país donde "no cabría la más mínima duda" respecto a qué hacer ante un "partido condenado por corrupción".

Tras escuchar estas palabras en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha aclarado que la sentencia Gürtel no ha condenado al PP por corrupción como afirma la oposición sino que se refiere a los 'populares' como partícipes a título lucrativo que se beneficiaron de la caja B "sin saberlo".

De la Hoz ha reconocido que el PP se benefició de esa caja B en las localidades de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón para insistir en que a nivel nacional el partido no conocía el origen ilícito de los fondos por lo que ha tildado la moción de censura del PSOE de "absolutamente irresponsable" para lamentar que se ha registrado sin pensar en lo que es bueno para los españoles, en referencia a la estabilidad económica.

En este sentido, ha pedido a Ciudadanos que no caiga en la "irresponsabilidad" de entrar en el juego que ha planteado a su juicio el PSOE con un llamamiento a la formación naranja para seguir trabajando con el PP "en lo que verdaderamente importa a los castellanoleoneses". En este punto, ha descartado que la sentencia del caso Gürtel vaya a complicar la vida a los 'populares' convencido de que se la complicará a los condenados.

"Nos toca mirar hacia adelante aunque haya algunas trabas en el camino por el bienestar de los españoles", ha asegurado De la Hoz quien, ante la condena por cohecho de Jesús Merino, ha recordado que se trata de un caso ocurrido hace 20 años para añadir que el segoviano no tenía responsabilidad ni en el PP de Castilla y León ni en la Junta y que no ha habido decisiones no ajustadas a derecho en las adjudicaciones de la Administración autonómica.

Dicho esto, ha coincidido con el secretario del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al lamentar la condena a personas que han militado en el PP y se ha alegrado de que vayan a la cárcel los condenados por delitos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha apelado a la "prudencia" a la espera de la "decisión adecuada" que tomará el partido a nivel nacional tras un análisis "concienzudo" de una situación que "ha cambiado sustancialmente" tras conocerse la sentencia que ha demostrado la existencia de una caja B en el PP.

"Yo tengo perfectamente claro lo que diré", ha aseverado Fuentes quien no ha querido desvelar si es partidario o no de apoyar la moción de censura del PSOE ya que se trata de una decisión estratégica que hay que adoptar en el seno de su partido tras un debate interno.

Fuentes ha significado que la reciente aprobación de los presupuestos generales para 2018 darán "al menos" estabilidad y bienestar a los españoles para recordar que han salido adelante por la votación de Ciudadanos, entre otros grupos.

Preguntado por la posibilidad de una moción de censura en Castilla y León ha recordado que es imposible porque la "aritmética" de empate a 42 entre PP y resto de los grupos no lo hace posible.

Finalmente, el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, se ha mostrado "satisfecho" por la decisión del PSOE a nivel nacional convencido de que "por limpieza democrática" es "urgente" "echar al partido más corrupto de Europa". "Van de caso aislado a caso aislado hasta el saqueo de las arcas públicas", ha lamentado Fernández en un llamamiento a Ciudadanos a que apoye la moción, si bien ha asumido que PP y Ciudadanos son "las dos caras de la misma moneda".