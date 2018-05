Víctor Peguero (Cs) deja la Diputación de Cáceres "preocupado" por la política de gasto sin "resultados" en la población

El hasta ahora representante de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Cáceres, Víctor Peguero, ha acudido este viernes a su último pleno en la institución provincial tras presentar la renuncia a su puesto por "motivos profesionales y personales". Peguero deja la institución "preocupado" porque, en estos tres años de legislatura, ha comprobado que la política de gasto del dinero público no tiene "resultados" en la población.

El joven político abandona la diputación cacereña para atender sus responsabilidad empresariales en el ámbito privado y, aunque de momento se mantendrá como concejal en el Ayuntamiento de Cáceres, no descarta dejar también la institución local, aunque este extremo no lo ha confirmado todavía.

"Me voy más preocupado de lo que vine porque no comprendo la política de gastos y las inversiones no están condicionadas a eficiencias. Es un bucle infinito en el que se hacen cosas sin saber por qué", ha indicado antes de entrar a la sesión plenaria ordinaria del mes de mayo.

Peguero ha criticado que la institución gasta el dinero público en planes de inversiones que tienen "unos nombres muy bonitos" pero que no tienen retorno en la población porque, según ha apuntado, los datos de desempleo y de despoblación en la provincia se mantienen a la baja y "son negativos".

En esta línea ha señalado que la sociedad está cambiando "muy rápidamente" pero las instituciones "no hacen nada por adaptarse" a esta realidad y no se diseña el futuro de la provincia y "qué papel va a tener la provincia en lo que está por llegar".

El hasta ahora diputado de la formación naranja ha vuelto a defender un cambio en las diputaciones provinciales porque "si una institución no es eficiente y cuesta más ponerla en marcha y mantenerla que lo que realmente aporta a los administrados, sí hay que darle una vuelta a esto", ha espetado.

EL PAPEL DE CIUDADANOS

Peguero ha asegurado que, en el plano personal, deja la diputación cacereña "contento" por la experiencia que ha vivido estos tres años de legislatura y porque "siempre es bonito poder aportar algo a tu comunidad", ha dicho. Así, ha confiado en el "papel" que pueda representar la formación política liderada por Albert Rivera a nivel local, provincial, regional y nacional, ya que el país vive, a su juicio, "un momento histórico".

El pleno de este viernes ha conocido el escrito de renuncia de Víctor Peguero y en la próxima sesión ordinaria del mes de junio tomará posesión de su escaño su sustituto, el actual portavoz regional de Cs, Cayetano Polo, que también es portavoz en el Ayuntamiento de Cáceres, junto a Peguero y otros dos ediles más.

La marcha de Víctor Peguero llega junto a la renuncia del coordinador local de la formación, Francisco Piñero, que también anunciaba esta semana que dejaba el partido y sus puestos orgánicos. Cs ha confirmado que el arquitecto y secretario provincial de Programas de Cs Cáceres, Fernando Rodríguez, será el sustituto de Piñero.