Oltra: "¿Cómo podemos tener al frente del Gobierno a una persona que los jueces dicen que no es creíble?"

25/05/2018 - 13:38

Dice que no le extraña la moción de censura y advierte: "Si dejas al pirómano en el bosque con las cerillas, ¿qué crees que hará?"

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que no le "extraña" que el PSOE haya registrado una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia de Gürtel: "¿Cómo podemos tener al frente del Gobierno a una persona que los jueces dicen que no es creíble, vamos a pedirle a los ciudadanos que confíen en unos políticos que los jueces dicen que no son creíbles?".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano al ser preguntada por las consecuencias de la sentencia, que la portavoz considera "muy elocuente" porque "ha dado por acreditado que el PP es un partido corrupto y es partícipe a título lucrativo de todo un sistema de corrupción institucional".

"Esta sentencia debilita la confianza de los ciudadanos en los políticos y en la política como herramienta para solucionarle la vida a la gente y eso no es bueno en democracia. Y los partícipes a título lucrativo siguen siendo los que gobiernan este país, ¿eso se sostiene por algún lado?", ha indicado, para agregar: "Si esta es la marca España del PP, qué pena de marca España".

Preguntada sobre la posibilidad de que se convocaran elecciones, ha recordado a Ciudadanos que "no se pueden convocar ya con una moción de censura presentada por normativa constitucional" ya que "no se pueden disolver las Cortes porque sería como burlar la moción de censura". "Me extraña, porque Ciudadanos es un partido muy constitucionalista, pero ero se les habrá pasado este artículo".

Sobre la moción de censura que ha planteado el PSOE, ha indicado que desde el punto de vista institucional no tiene mucho que decir más allá de considerar, como ha dicho Ximo Puig, que "mantener al presidente del Gobierno de España en estas condiciones es censurable".

La vicepresidenta ha admitido que el país está "en una situación insostenible", ha indicado que hace falta "altura de miras y que los dirigentes políticos estén a la altura de este momento histórico catastrófico".

También ha recordado que ya en 2016 dijo que "en el pecado llevábamos la penitencia" al votar a Rajoy como presidente "porque esto ya se veía venir, la instrucción de Gürtel ha durado, no es que nos haya sorprendido esto".

Ha hecho hincapié en que el Gobierno lleva años "paralizado" porque "la corrupción, al final, paraliza, es letal como el tétanos, que va paralizando las diferentes partes del cuerpo y se va extendiendo".

HAY QUE "SACAR AL PARTIDO CORRUPTO DEL PODER"

"En este momento de lo que estamos hablando no es de banderas ni de historias, sino de si queremos desinstalar la corrupción de las instituciones. ¿Queremos que la corrupción esté dentro de las instituciones o fuera, que no pueda lucrarse del dinero de todos los ciudadanos, que no se puedan saquear impunemente los fondos públicos?", ha aseverado.

Para ello, ha dicho Oltra, "se tiene que sacar al partido corrupto del poder, porque si no, lo seguirán haciendo". En este punto, ha preguntado: "Si dejas al pirómano en el bosque con las cerillas, ¿qué crees que hará? No hay que ser muy lince para saberlo. ¿Si dejas al corrupto con la caja de las instituciones, qué crees que hará?".