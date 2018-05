Consell ve "un deshonor y vergonzoso" para la Comunitat que tres expresidentes "estén investigados por corrupción"

25/05/2018 - 13:47

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha considerado "un deshonor y vergonzoso" para la Comunitat Valenciana que tres expresidentes de la Generalitat "estén investigados por corrupción". "Es vergonzoso para la institución y es penoso que los valencianos tengan que pasar por este trago", ha manifestado.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la entrada en prisión del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, tras ser detenido este martes por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco de la 'Operación Erial'.

Para Oltra, es "desolador" que tres de los cuatro expresidentes de la Generalitat Valenciana del PP estén "investigados en causas de corrupción" y que un exjefe del Consell esté "en prisión provisional en este momento". "Es desolador porque la Presidencia de la Generalitat es la máxima representación y la máxima autoridad de la Comunitat", ha subrayado.

A su juicio, resulta "un deshonor" que personas "que han ostentado la máxima representación de la Generalitat Valenciana estén en estas circunstancias". "Es vergonzoso para la institución y es penoso que los valencianos tengan que pasar por este trago en el plano político, simbólico y de lo que significa para nuestro autogobierno", ha remarcado.

En este sentido, ha lamentado las consignas que muchos dirigentes del PP han hecho sobre que 'quien la hace la paga'. "Quizás este es el resumen de la imagen que están dando de nuestra Comunitat y en general del conjunto de España", ha señalado.

PERSONACIÓN DEL CONSELL EN LA OPERACIÓN ERIAL

Preguntada por la decisión de la Generalitat Valenciana de personarse en la causa abierta a raíz de la 'Operación Erial', ha explicado que en el pleno del Consell de este viernes no se ha aprobado "porque aún no estaba preparada" porque "requiere un trabajo que en 72 horas no está hecho".

Sin embargo, ha puntualizado que cuando el informe previo esté hecho, pasará por acuerdo del Consell y se acordará la personación.