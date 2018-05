El Gobierno dice que la consulta de Sitges (Barcelona) es inconstitucional y no autorizada

25/05/2018 - 13:49

El Ayuntamiento la suspende pero en "total desacuerdo" con la Delegación

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno en Catalunya ha afirmado este viernes que la consulta popular sobre la segregación del núcleo Les Botigues de Sitges (Barcelona) prevista para este sábado no puede celebrarse porque es inconstitucional y no está autorizada.

En un comunicado, ha dicho que el Ayuntamiento la ha convocado la consulta prescindiendo del procedimiento jurídico y legal, y que no ha tramitado la autorización del Gobierno central.

La Delegación ha manifestado que "en ningún momento se ha entrado a valorar si es procedente o no consultar sobre este tema particular, sino que se trata de una cuestión de forma", ya que la consulta no se había convocado según las normas.

En otro comunicado, el Ayuntamiento de Sitges ha manifestado su "total desacuerdo" con la versión de la Delegación, y ha mostrado su perplejidad con el procedimiento seguido para comunicarlo, aunque ha suspendido la consulta.

Según el Ayuntamiento, la Delegación comunicó que la consulta debía suspenderse hace pocos días y "vía llamada al alcalde y correo electrónico".

"El gobierno municipal considera que se ha seguido en todo momento el procedimiento legal con rigor y transparencia", y ha lamentando que se haya tenido que suspender la consulta.